Reconoce Agustín Dorantes labor de las enfermeras

El Senador Agustín Dorantes Lámbarri, se comprometió a impulsar una iniciativa para desaparecer el Código de Auxiliar de Enfermería, para que sean contratadas y contratados de acuerdo con su nivel académico y no las subempleen; así como a impulsar la creación de la Dirección de Enfermería, para darles el lugar que merecen en el sistema de salud, con voz y voto para que sus necesidades y propuestas sean escuchadas.

“Así que de corazón sólo me queda decirles gracias por su entrega, gracias por su pasión inagotable, gracias por no rendirse jamás; ustedes no sólo cuidan cuerpos, cuidan almas y eso es lo que engrandece esta gran profesión que es la enfermería, sigamos trabajando juntos para que Querétaro sea un lugar donde todas las familias se sientan cuidadas y protegidas, sigamos trabajando juntos para hacer de Querétaro el mejor hogar para nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras familias”.