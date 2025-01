“Yo no conozco a la persona que hizo la denuncia”: Kuri sobre las acusaciones de Gilberto Herrera

El gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, mencionó que no tiene ningún contacto o cercanía con el excontralor de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que ha presentado denuncias en contra de Gilberto Herrera Ruiz.

Cabe mencionar que estas denuncias señalan que Gilberto Herrera Ruiz hizo un mal manejo de 320 millones de pesos en su etapa como rector de la UAQ; Herrera aseguró que detrás de estas denuncias se encontraba el actual mandatario estatal.

Opinó que estas denuncias “no tienen nada que ver con él” ya que él se ha caracterizado por “agarrar al toro por los cuernos” y afrontar los problemas “de frente”.

“Yo entiendo que el diputado puede pensar que yo soy como él (…) la verdad es que yo no conozco a esta persona que presentó esta denuncia; salió en medios nacionales e inclusive en medios que son afines del partido, yo francamente no tengo nada que ver”, declaró.

Aseguró que no tiene ningún interés en realizar venganzas que no se encuentran de acuerdo con él, además expresó que no conoce del todo el contenido de las denuncias presentadas.

“Si yo me la pasara viendo hacia atrás, hacia arriba o queriéndome vengar de la gente que dice mentiras sobre mí, pues no estaríamos avanzando, yo veo siempre para adelante”, expresó.

Consideró que este caso debe analizarlo y afrontarlo el propio Gilberto Herrera; el gobernador reiteró que él no tiene “nada que ver” en este caso.

Diana Cardona Editora matutina Licenciada en Periodismo y Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Editora de contenidos y colaboradora de campañas políticas, con experiencia en cobertura de espectáculos.