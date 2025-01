Ya hay una iniciativa para los límites de velocidad: Enrique Correa

Los límites de velocidad se establecieron en un trabajo legislativo en la LX Legislatura , mencionó el presidente de la Comisión de Tránsito y Movilidad del actual Congreso local, Enrique Correa Sada, al ser cuestionado por la propuesta de movilidad que presentó el diputado local por Morena, Arturo Maximiliano García.

Fue en semanas pasadas cuando el diputado local por el partido guinda presentó una iniciativa de ley en materia de movilidad en donde se estableció el poner límites de velocidad en ciertas zonas de la entidad como por ejemplo, imponer el límite de velocidad a 20 kilómetros por hora en zonas de hospitales, asilos y entornos escolares en calles terciarias y 30 kilómetros por hora en calles secundarias y en zonas escolares.

“Mira, no conozco la iniciativa, no sé que proponga en esta materia, pero en la legislatura anterior aprobamos la reducción de las velocidades en escuelas, hospitales y en espacios específicos para igualarnos a lo que marca la ley federal, entonces me parece que existe un desconocimiento de lo que hoy tenemos”, puntualizó.