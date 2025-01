UAQ rinde homenaje a David Lynch con análisis y proyecciones cinematográficas

En una emotiva actividad realizada en la Casa Ramírez Álvarez, la Facultad de Artes de la UAQ llevó a cabo un homenaje a David Lynch, con la proyección de su obra más significativa, Eraserhead (1977), y sus cortometrajes Six Men Getting Sick (1967), The Alphabet (1968) y The Grandmother (1970). La jornada fue acompañada por un análisis detallado de su trabajo, que incluyó una conversación sobre la estética y el simbolismo característico del cineasta.

El docente Rafael Martínez Denis, encargado del análisis, destacó la singularidad del lenguaje cinematográfico de Lynch.

“Lo que más me impresiona de Lynch es que no se limita a lo tradicional. Él no busca respuestas fáciles en su cine, lo que te deja con un mar de sensaciones. En Eraserhead, por ejemplo, el sonido y la textura tienen un poder narrativo que sobrepasa a los propios diálogos. Esa atmósfera densa y surrealista es lo que te atrapa”, mencionó durante la charla.

Alesso Jiménez, una de las estudiantes presentes, reflexionó sobre la influencia del cineasta en su desarrollo como futura cineasta.

“Lynch nos muestra que el cine no tiene que ajustarse a una estructura lineal. En sus obras, lo onírico y lo real se mezclan, y eso es lo que me atrae, esa libertad de creación. Eraserhead es el ejemplo perfecto de cómo las emociones más profundas pueden ser capturadas en la pantalla de manera única”, comentó.

Durante el evento, se discutieron diversos aspectos del cine experimental de Lynch, con énfasis en el uso del silencio y los sonidos discordantes para crear atmósferas inquietantes. Una de las asistentes a la proyección mencionó.

“La obra de Lynch te hace sentir incómoda, pero esa incomodidad es algo de lo que no puedes escapar. Eso es lo que lo hace tan poderoso; es un cine que no se queda en la superficie, sino que te obliga a confrontar tus propios miedos”.

En cuanto al simbolismo, Martínez Denis indicó que Lynch trasciende lo evidente.

“No todas las imágenes de Lynch tienen una interpretación directa. Hay algo mucho más profundo en sus películas, algo que está fuera de nuestra comprensión inmediata. Six Men Getting Sick es el ejemplo claro de su uso del absurdo para hacernos reflexionar sobre lo que estamos viendo”.

El evento también sirvió como un foro para debatir sobre la evolución del cine contemporáneo y cómo los nuevos cineastas pueden inspirarse en Lynch para desafiar los convencionalismos.

“Hoy en día, el cine está pasando por una transformación. Los cineastas deben atreverse a explorar lo desconocido y lo perturbador, como lo hace Lynch. The Grandmother es una obra con la que muchos de nosotros, como cineastas emergentes, podemos aprender sobre la importancia de lo visual, lo subjetivo y lo emocional en una narración”, afirmó una de las estudiantes que participó en la actividad.

La jornada culminó con un espacio para preguntas y respuestas, donde los asistentes pudieron compartir sus impresiones sobre el cine de Lynch y reflexionar sobre la influencia que tiene en su propia visión del cine.

“Lo que nos ofrece Lynch no es solo una película, es una experiencia sensorial que te hace cuestionarlo todo. Como cineasta, te hace pensar en cómo puedes usar los medios audiovisuales para crear algo realmente único”, concluyó Martínez Denis, cerrando la sesión con una invitación a los jóvenes cineastas para no temer experimentar y desafiar las convenciones del cine tradicional.