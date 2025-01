“Se analiza realizar plebiscito ciudadano por la independencia de Vizarrón”: alcaldesa de Cadereyta

Un plebiscito ciudadano es lo que se analiza en Cadereyta de Montes como posible mecanismo para decidir sobre la municipalización de Vizarrón, una de las delegaciones al norte del municipio que ha solicitado su independencia desde hace años. La alcaldesa Astrid Ortega detalló que la consulta es esencial para garantizar la participación y el derecho de la población a expresarse sobre un tema que puede redefinir la estructura administrativa local.

“Estamos planeando solicitar a la legislatura el tema del plebiscito ciudadano para que la gente esté informada y exista una base con la que tanto la comisión como el pleno puedan tomar una decisión al respecto”, explicó Ortega, quien subrayó la importancia de hacer que los ciudadanos estén bien informados sobre las implicaciones de la municipalización.

Aunque la solicitud de Vizarrón para separarse y convertirse en municipio no es nueva, la alcaldesa destacó que, si bien el movimiento tiene una base legítima, también es necesario tomar en cuenta las opiniones de otras delegaciones cercanas que están involucradas en el proceso. “El tema es que las otras delegaciones que se han incluido en esta iniciativa, según tengo entendido, no están del todo de acuerdo o no están informadas”, expresó Ortega.

La alcaldesa explicó que uno de los puntos clave para que la propuesta sea viable es que se dé un ejercicio de consulta que no solo involucre a los ciudadanos de Vizarrón, sino también a las delegaciones cercanas. “Es necesario realizar este ejercicio de información y consulta para que todos estén al tanto de lo que está en juego”, indicó Ortega.

A pesar de que la municipalización de Vizarrón ha sido un tema recurrente y respaldado por un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, la alcaldesa enfatizó que es importante que las delegaciones afectadas tengan acceso a toda la información pertinente. “Las otras delegaciones también deben estar informadas y dar su consentimiento, ya que sus opiniones son igual de válidas”, apuntó.

Ortega subrayó que el proceso de municipalización solo será viable si cumple con los requisitos legales establecidos y si existe un consenso general entre las partes involucradas. “Si se cumplen con todos los requisitos y se lleva a cabo la consulta con total transparencia, la propuesta podría ser viable”, señaló la presidenta municipal.

En este sentido, la alcaldesa de Cadereyta se mostró dispuesta a colaborar con los diferentes actores involucrados y destacó que, más allá de la decisión sobre Vizarrón, la principal prioridad es garantizar que las decisiones se tomen de forma democrática, respetando la voluntad popular y los intereses de todas las delegaciones de su municipio.