Rodrigo Monsalvo desmiente aumento salarial propio y ajusta tabuladores por inflación

El alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, negó tajantemente haber recibido un aumento salarial y aseguró que su remuneración es la misma que la de la presidenta interina y el presidente municipal anteriores. Los ajustes realizados, dijo, están destinados exclusivamente a beneficiar a trabajadores con menores ingresos a través de un incremento del 5 % en los tabuladores salariales, una medida motivada por los efectos de la inflación.

“Es totalmente falso. No me he subido ningún peso, ni lo voy a hacer. De hecho, gano lo mismo que la presidenta interina anterior y el presidente anterior, ni un centavo más”, afirmó Monsalvo, al ser cuestionado sobre las versiones que lo señalan por un supuesto aumento.