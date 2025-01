Rectora de la UAQ insta al avance de la Ley Orgánica: “El trabajo está hecho, solo falta voluntad”

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, destacó que la reforma a la Ley Orgánica de la institución sigue sin avanzar, pese a que el trabajo necesario para su presentación ante el Congreso local ya se realizó en coordinación con autoridades y legisladores de la administración anterior.

En entrevista, Amaya Llano mencionó que, tras recibir observaciones de la legislatura pasada, se trabajó en los ajustes correspondientes, incluyendo un acuerdo importante sobre el pago de agua.

La rectora indicó que las observaciones más relevantes se centraron en la necesidad de regular el pago del agua, un tema que fue abordado y resuelto mediante un convenio.

Sin embargo, el cambio de legislatura ha representado un nuevo reto, ya que aún no se ha establecido la comisión legislativa encargada de revisar y dictaminar la propuesta. Amaya Llano expresó su esperanza de que los nuevos legisladores den celeridad al proceso, considerando la importancia de esta reforma para la autonomía y funcionamiento de la universidad. En este sentido, Andrea Tovar Saavedra, presidenta del Congreso de Querétaro, reconoció la falta de avances en la discusión de la reforma.

“Es algo que se habla de que se está haciendo en mesas de trabajo, pero no se ha presentado o no tenemos todavía conocimiento de ella como tal. Entonces, no es algo que hemos podido trabajar”, señaló, enfatizando la necesidad de que los legisladores comiencen a dictaminar iniciativas pendientes. “Este 2025 invito a todas mis compañeras y compañeros legisladores a que dictaminen sus iniciativas, a favor o en contra, pero que las dictaminen”, concluyó.