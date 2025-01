Protección Civil de El Marqués redobla trabajos para la temporada de estiaje

El municipio de El Marqués, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) exhorta a la población a tomar las siguientes medidas provisorias a fin de reducir los incidentes durante esta temporada de estiaje.

Cabe señalar que durante la temporada de estiaje las diferentes zonas de pastizales que existen en el municipio tienden a presentar incendios como resultado del paso de la temporada invernal, pues durante esta temporada dicho pasto se seca y representa una gran masa de material combustible en la zona cerril, lotes baldíos y nichos urbanos.

Como resultado de lo anterior, durante diciembre y enero, Protección Civil de El Marqués atiende hasta cuatro incendios en pastizales por día.

En ese sentido, la CMPC hace el llamado a la ciudadanía para no tirar colillas en zona cerril y evitar tirar vidrio en pastizales, asimismo no realizar la quema de residuos agrícolas y forestales, así como no quemar restos de poda, hierbas secas, ni basura en áreas cercanas a los pastizales. Si se realiza quema controlada, debe hacerse bajo estrictas medidas de seguridad y en condiciones climáticas favorables.

Así como mantener la vegetación en pastizales recortada y libre de material combustible. Podar arbustos secos y hierbas altas para reducir el riesgo de propagación del fuego.

Realizar cortes periódicos en áreas de pastizales que no se estén utilizando, especialmente durante los meses más secos, para reducir la cantidad de vegetación susceptible a incendios.

Para las zonas rurales o agrícolas, crear barreras naturales o artificiales (cortafuegos) que puedan evitar la propagación del fuego. Estos cortafuegos deben estar libres de vegetación seca, y se pueden crear con maquinaria, despejando áreas de vegetación inflamable.

En caso de cualquier situación de emergencia Protección Civil de El Marqués exhorta a la ciudadanía a reportar el incidente al número único de emergencias 911.