“Para mí es igual el percibir 89 que 65 mil pesos”: Gaspar Trueba sobre su salario; evalúa regresarlo

El presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba, dejó claro que para él el salario que percibe no tiene importancia, afirmando que “lo que gane uno tiene que alcanzar para vivir, pero debe de sentirse el servicio”. En un comentario directo, Trueba expresó que para él es lo mismo recibir 89 mil o 65 mil pesos, ya que su vocación de servicio público es lo que le motiva a desempeñar su función y no la remuneración que recibe por ello. “Para mí es igual el percibir 89 que 65 [mil pesos] que yo recibía, porque yo no vivo del servicio público”, dijo en un reciente encuentro con los medios.

Estas palabras de Trueba se enmarcan en la polémica generada por el incremento salarial aprobado para él y los regidores de su administración. En la administración pasada, el salario del presidente municipal se incrementó de 69 mil a 89 mil pesos mensuales, y el de los regidores pasó de 41 mil a 61 mil pesos.

Este aumento, aprobado durante el período en el que Trueba estuvo de licencia como regidor por el proceso electoral, generó controversia y discusión dentro de la ciudadanía y los medios de comunicación. A pesar de que algunos sectores han cuestionado la magnitud del incremento, Trueba dejó claro que no fue él quien aprobó el aumento, sino que fue una decisión tomada por el Cabildo en su ausencia y bajo el gobierno de Manuel Montes, del PRI.

El edil subrayó que no votó ni aprobó dicho aumento, y aclaró que su postura sobre este tema es clara: no tiene interés en que su salario aumente. “Su servidor ni votó ni aprobó ningún tipo de aumento o en su momento de regresar a la dieta original que se tenía”, explicó. Además, indicó que está evaluando, junto con su fracción edilicia, si es conveniente regresar el salario a la dieta original que se tenía al inicio de su administración o si se mantiene el incremento aprobado. En este sentido, el presidente municipal destacó que la decisión se tomará de manera colectiva y consensuada dentro del Cabildo.

El tema del aumento salarial sigue siendo un punto de debate dentro del municipio. Trueba explicó que, aunque los salarios fueron ajustados en la administración pasada, él no tiene la intención de aprobar nuevas subidas salariales sin un consenso claro dentro del Cabildo. “Estamos evaluando la situación, pero cualquier decisión que tomemos debe ser consensuada entre todos los regidores. Esto no es solo mi decisión”, señaló.

Además, aclaró que los incrementos salariales deben estar justificados por el trabajo que se realiza en beneficio de la comunidad, y que las autoridades deben ser transparentes y responsables en el manejo de los recursos públicos.