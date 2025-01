PAN propone refugios temporales para migrantes en Querétaro

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, mencionó que las políticas contra los migrantes por parte de Estados Unidos se estuvieron realizando desde antes de que Donald Trump asumiera la presidencia del país norteamericano, y reconoció que Trump solo intensificará estas medidas.

Aseguró que el PAN buscará la manera de ayudar a los migrantes; dentro de las propuestas está la de brindar un refugio por dos días para los migrantes que se encuentran “de paso” en el territorio queretano; estos refugios se brindarán en los comités municipales del partido.

Mencionó que, en caso de que se pueda ejecutar esta propuesta, el partido estaría pidiendo donaciones a la ciudadanía para obtener cobijas y víveres; señaló que de esta forma les permitirían a las familias que se encuentran cruzando todo el territorio continuar de buena forma con su destino.

“La otra persona con la que platiqué fue precisamente Fernando Rocha Mea. Fernando me expresó la preocupación que tienen los migrantes queretanos, me comentaba y me daba un dato de que de enero a noviembre de 2024 fueron deportados 2,668 queretanos. Entonces esto representa, él me decía, un incremento en las deportaciones. Es decir, las deportaciones empezaron ya desde el año pasado y podemos pensar que se van a incrementar con este plan del presidente Trump”, comentó.

Cabe recordar que, a nivel nacional, el PAN habilitó sus sedes fronterizas para refugiar a los mexicanos deportados, además de que se iba a proponer una iniciativa para crear un fondo federal exclusivo para cubrir las necesidades esenciales de las personas migrantes como alimento, alojamiento y transporte.

Por otro lado, el senador de dicho partido, Agustín Dorantes, mencionó que se tiene que verificar la forma de brindar un acompañamiento jurídico a las personas migrantes, además de que a nivel nacional se debe realizar una estrategia para aprovechar las habilidades de los migrantes e impulsar el desarrollo del país.

Declaró que, con una estrategia, se puede abonar a que los migrantes puedan tener empleo y realizar emprendimientos; consideró que las deportaciones que realice Estados Unidos provocarán un incremento en los empleos informales.

“Agarraron al gobierno mexicano con los dedos en la puerta: sin haber hecho las acciones preventivas para estar listos para estas deportaciones, que como dice el presidente del partido, empezaron desde a finales del año pasado” declaró.

Por último, se consideró que “es tiempo de crisis, pero son tiempos de oportunidades” declaró.