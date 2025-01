Oposición dice NO a reforma del Infonavit: “es un retroceso en derechos sociales”, señalan

Panistas congregados frente a las oficinas del Infonavit en Querétaro rechazaron la reforma impulsada por Morena que elimina el esquema tripartita de la institución, otorgando al gobierno federal el control mayoritario en la toma de decisiones. En el evento participaron el presidente estatal del PAN, Martín Arango, y los diputados federales Roberto Sosa Pichardo y Lorena García Alcocer, quienes calificaron la medida como un “retroceso histórico” que pone en riesgo los derechos de los trabajadores y debilita la transparencia institucional.

Los panistas criticaron que el dictamen aprobado en el Senado otorga al gobierno federal el 51% de participación en las decisiones del Infonavit, dejando únicamente el 24% para los trabajadores y otro 24% para los patrones.

“El tripartidismo en el Infonavit es clave para garantizar que los intereses de los trabajadores, patrones y gobierno estén equilibrados. Esta reforma centraliza el poder en manos del gobierno federal y abre la puerta a decisiones arbitrarias que afectan a millones de mexicanos”, expresó Martín Arango.

Los legisladores Roberto Sosa Pichardo y Lorena García Alcocer destacaron las consecuencias que la reforma podría traer en el acceso a la vivienda. “Estamos hablando de un retroceso en la progresividad de los derechos sociales. La vivienda es un derecho fundamental, y esta reforma podría limitar las oportunidades de financiamiento y afectar directamente a quienes más lo necesitan”, afirmó García Alcocer.

Por su parte, Sosa Pichardo señaló: “Quiero decir que es como hablarle a la pared contra estos amigos. Por más argumentos y diálogo que hacemos, no nos escuchan, no le mueven una coma, no leen ellos ni siquiera lo que estarán aprobando. Eso es algo real”.

Los líderes panistas acusaron al partido oficialista de usar una estrategia para debilitar instituciones clave. “Efectivamente, en Morena la estrategia de echar a perder las instituciones para después ellos mismos pretender arreglarlas no es nueva. Esto no es la primera ocasión, lo vimos con Segalmex y ahora con el Infonavit”, señaló Martín Arango.

Además, recordaron que los atropellos previos en la administración del Infonavit no fueron castigados, sino premiados. “A quien fuera director de Infonavit cuando se cometieron este tipo de atropellos, lo premiaron con un espacio en el Senado. Hoy es senador por parte de la cuarta transformación”, añadió un legislador.

Los diputados destacaron que, a pesar de las dificultades en el Congreso, continuarán alzando la voz en defensa de las instituciones y los derechos sociales. “Seguiremos haciendo nuestra chamba: argumentos, ganarles de tribuna con información, con indicadores, con estadísticas. Pero, cuando llegue la votación, nos ganan. Por eso, es importante estar del lado de los ciudadanos para cambiar lo que está sucediendo en el país”, expresó Lorena García Alcocer.