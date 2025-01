IMPA de El Marqués realiza liberación de fauna silvestre en reserva natural protegida

El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de El Marqués llevó a cabo la liberación de un zorro, un cacomixtle y un tlacuache en una reserva natural protegida del Estado de Querétaro con el objetivo de que estos puedan continuar con su vida de forma libre y en un hábitat natural apropiado.

En este sentido, el director del IMPA puntualizó que la dependencia que encabeza sigue los protocolos establecidos por la autoridad competente para reintegrar a dicha fauna silvestre a su hábitat natural. Además resaltó la importancia de efectuar estas acciones.

“Estos animales no representan ningún riesgo, si no se les ataca si no se les maneja, si no se les manipula entonces hay que reintegrar a su hábitat natural. Entonces lo que hacemos nosotros es asegurarlos y trasladarlos a áreas naturales protegidas como esta que es donde se van a liberar de manera adecuada a lo que marca la autoridad competente, dónde va a poder ser libre y va a continuar con su vida”.