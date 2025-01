Homenaje a David Lynch: Cine y Visualidades Expandidas en Querétaro

El célebre cineasta David Lynch, conocido por sus trabajos surrealistas y su contribución significativa a la evolución del cine contemporáneo, será homenajeado en un evento especial organizado por la Facultad de Artes y la Licenciatura en Realización Cinematográfica de la Universidad Autónoma de Querétaro. El homenaje se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de enero de 2025, en la Casa G.R.A. (Escobedo 65, Centro), a partir de las 12:00 h.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán disfrutar de proyecciones de los icónicos cortometrajes y largometrajes de Lynch, incluidos títulos fundamentales como Eraserhead, Twin Peaks y Mulholland Drive. Además, expertos en cine y cultura visual compartirán sus comentarios sobre el impacto de Lynch en el cine experimental, su enfoque narrativo innovador y cómo sus obras han influenciado tanto a la televisión como al cine de autor.

Programa del Evento:

• 12:00 h – Apertura del Evento

Bienvenida y presentación de la jornada.

• 12:30 h – Proyección de Cortometrajes de David Lynch

• The Alphabet (1968, 4 min)

• The Grandmother (1970, 34 min)

• Six Figures Getting Sick (1966, 4 min)

Espacio para comentarios sobre los cortometrajes experimentales de Lynch y su papel en el inicio de su carrera.

Comentarios: Dr. Alejandro Vázquez y Dra. Adriana Terven.

• 13:30 h – Proyección de Largometraje: “Eraserhead”

Clásico de culto, acompañado de una breve introducción sobre su relevancia y estética única.

Comentarios: Lic. Rafael Denis y Alessandra Jiménez Lora.

• 15:30 h – Pausa para Comida

Espacio libre para los asistentes.

• 16:30 h – Especial “Twin Peaks”

• Proyección del capítulo piloto de Twin Peaks (1990, 94 min).

• Diálogo posterior: “El surrealismo en lo cotidiano: cómo Twin Peaks redefinió la narrativa televisiva.”

Participantes: Mtro. Rodrigo Mendoza, Gabriel Hörner y Alan Villagomez.

• 18:30 h – Proyección de Largometraje: “Mulholland Drive”

Considerada una de las obras maestras de Lynch, este largometraje cerrará el encuentro con una exploración de los límites entre realidad y sueño.

Comentarios: Natalia Miranda y Salvador Alejandro.

• 20:00 h – Cierre del Evento

Reflexión colectiva sobre el impacto de David Lynch en la cinematografía y las artes visuales.

Participantes: Dr. Alejandro Vázquez, Dra. Adriana Terven, Lic. Rafael Denis y Mtro. Rodrigo Mendoza.

Agradecimientos y despedida.

https://www.instagram.com/p/DFDr8Xaya0y/?img_index=1&igsh=MW4zMG4zczU2N3NibQ==

Este evento se presenta como una oportunidad única para profundizar en la obra de Lynch, explorar sus contribuciones al cine experimental y discutir su legado en el mundo del cine contemporáneo.