Estaciones del Tren México-Querétaro se contemplan en el Centro Histórico y el Campo Militar

El Tren México-Querétaro, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la región, avanza en su planeación con la participación conjunta de autoridades estatales, empresarios y el Gobierno Federal. Aunque las ubicaciones de las estaciones aún no están definidas, se analiza su localización estratégica para garantizar un mayor beneficio a la población.

Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Querétaro, explicó que una de las opciones más viables para la estación en la capital sería el Centro Histórico. “Lo más benéfico es que se quede en el centro”, afirmó, aunque también mencionó que existen alternativas. “Se hablaba de dos terrenos cerca del campo militar. Ahorita precisamente creo que los esfuerzos se están orientando hacia que se quede en el centro histórico”, añadió durante una entrevista reciente.

Asimismo, el funcionario subrayó que los estudios actuales se enfocan en movilidad y localización, y señaló tanto las cercanías del Campo Militar como la Vieja Estación del Ferrocarril -o más bien un lugar cercano-. “Estamos participando con el Gobierno Federal para todos los trabajos y todas las determinaciones del tren. Seguramente vamos a trabajar en algunas cosas complementarias, pero hoy por hoy la solicitud del Gobierno Federal es solamente que le apoyemos en estudios, en opiniones”, detalló González Salinas.

Por su parte, Óscar Hale Palacios, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Querétaro, destacó la disposición del sector empresarial para colaborar en el proyecto, principalmente en aspectos relacionados con maquinaria pesada y obras complementarias. “Lo que nosotros sabemos es que están en proceso de ejecución de los proyectos ejecutivos, todavía no hay un contrato o un volumen en el cual ya tenemos que estar incluidos”, explicó.

Hale Palacios señaló también que las Fuerzas Armadas tienen un papel central en la ejecución del tren, recordando su experiencia en proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). “Va a haber mayor participación en la renta de maquinaria pesada. Tenemos esta relación con las Fuerzas Armadas para poder llegar a participar en las obras”, indicó.

Aunque no hay fechas definitivas para la construcción, González Salinas adelantó que los esfuerzos se mantienen en colaboración con las autoridades federales, quienes lideran la planeación del proyecto. “Hoy no hay una solicitud expresa de que, ‘oye, esto te toca a ti o esto no te toca a ti’. Se supone que todo lo van a hacer ellos”, concluyó.