Es falso que se incrementó el costo de las placas: Martín Arango

Ante los cuestionamientos sobre el incremento en las placas en la entidad queretana, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, aseveró que es completamente falso que se haya optado por incrementar las placas en 2025.

Enfatizó que en el paquete fiscal de 2025 no se ha establecido ningún incremento al respecto, y comentó que lo único que se alzó en costos fue el trámite de dar de alta o baja una placa, y aseguró que este trámite no lo realiza toda la población queretana; aseguró que dicho trámite es posible que no se haya ejecutado en los últimos 5 años.

“Es falso que hay un incremento en el costo de las placas, pero nuestros adversarios políticos se han llenado la boca de buscar beneficiarse por eso (…) lo que se incrementó en el presupuesto es el cambio que se genera cuando das de alta o una baja, sin embargo, el costo de las placas no ha sufrido ningún incremento”, aseveró.

Señaló que el incremento en el costo de la alta y baja de una placa únicamente afecta a un aproximado del 1% de la población, y que dicha medida fue tomada para salvaguardar la seguridad de la tenencia de los automóviles.

Además, mencionó que para el cambio de propietario de un vehículo motorizado no es necesario que se realice una alta o baja de las placas, por lo que reiteró que este trámite no es común que se realice.

Comentó que los adversarios políticos de su partido únicamente quieren criticar el paquete fiscal del presente año y es por ello que están buscando pretextos para desacreditar dicho documento que fue aprobado en diciembre de 2024.

“Esa alta y esa baja, me comentan los diputados de Acción Nacional, no tiene impacto más allá del 1% de la población y es una medida importante para salvaguardar la seguridad de la tenencia de los carros”, declaró.

Por último, aseguró que el actual presupuesto tiene beneficios para la sociedad queretana, el cual tiene como objetivo encontrar una mayor equidad en el estado.