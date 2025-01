En Tequisquiapan, inaugura Agustín Dorantes más Casas Amigas y entrega apoyos para habitantes de comunidades

El Senador de la República, Agustín Dorantes Lámbarri, realizó una gira de trabajo por el municipio de Tequisquiapan para poner en marcha nuevas Casas Amigas, y en esta ocasión, iniciar una serie de jornadas mensuales para la entrega de lentes en apoyo a personas de escasos recursos que viven en alguna de las 24 comunidades de esta demarcación.

En compañía de su esposa, Laura Dorantes, oriunda de Tequisquiapan, Agustín Dorantes acudió a la comunidad de La Tortuga para reunirse con poco más de 25 mujeres que se dieron cita en la casa de la Sra. Ofelia Barrera, que humildemente ofreció su vivienda como una más de las 260 Casas Amigas, en la que se ofrece información para el acceso a programas sociales, se brinda servicio de gestión ante las autoridades municipales, estatales y federales, y sobre todo se procura la cercanía del Senador para conocer y atender a quienes ahí se acercan.

Más tarde, en la cabecera municipal de Tequisquiapan, Agustín Dorantes puso en marcha un programa mensual de apoyo con exámenes de la vista y dotación de lentes a mitad de costo, que gracias a la gestión del Senador y el apoyo de la óptica Vision Care, beneficiará a las y los habitantes de las 24 comunidades de este municipio.

“Yo uso lentes, y luego es bien horrible ¿verdad? Cuando no traen, luego no ve uno rostros y no te das cuenta de que no ves hasta que traes los lentes. Entonces yo sé lo que significa no ver bien y me da mucho gusto que vayan a poder ver mejor y que de esta forma impacte en la calidad de vida de la gente. Yo lo que digo es que los lentes me cambiaron mi vida porque al final de cuentas yo no me daba cuenta que no veía hasta que usé unos lentes”.