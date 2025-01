El principal reto de los scooters eléctricos será la infraestructura: Sergio Olvera León

El vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera León, mencionó que uno de los retos importantes que afrontarán las personas que utilizan los patines eléctricos, los cuales son ofrecidos por la empresa Lime, será la infraestructura de las calles del Centro Histórico, ya que los imperfectos que puedan presentar estas mismas pueden ocasionar accidentes.

Sergio mencionó que han surgido de manera continua accidentes con los usuarios de bicicletas debido a los desperfectos que pueden presentar algunas de estas calles; sin embargo, debido a que no circulan a grandes velocidades, no han generado lesiones en caídas que pongan en riesgo la integridad física de los ciclistas. Señaló que los scooters eléctricos circulan a más velocidad, por lo que los accidentes pudieran ser más graves.

“Cuando el adoquín está roto, pierdo el control y la bici me parece más fácil, pero vamos, esto me ha ocurrido en las noches. Sobre todo, ¿qué pasa con estos aparatitos que puede uno sufrir un percance no de consecuencias fatales? (…) pero yo sí le pondría ese pero a los scooters”, declaró.

Recordó que la empresa que rentará estos scooters no pudo establecerse en Ciudad de México debido al robo de estas unidades, por lo que se tendrá que analizar si la inseguridad de la entidad puede representar un problema para la implementación de estos scooters. Cabe recordar que el día de hoy una persona intentó robarse uno de los 150 patines eléctricos que entraron en circulación, pero fue detenido por elementos de la policía municipal.

A pesar de lo anterior, consideró que puede ser una buena alternativa de movilidad para la entidad, además de que no representa un gasto del recurso público, ya que será la propia empresa Lime quien arriesgue su dinero para implementar esta nueva modalidad de transporte en Querétaro.

Cabe recordar que el costo para desactivar un patín eléctrico es de 10 pesos, y se cobrarán 3 pesos adicionales por cada minuto utilizado de este scooter.

Otro de los aspectos positivos que destaca es que estas unidades no utilizan el mismo espacio de un automóvil, además de que emiten menos contaminación a diferencia de los vehículos motorizados como los coches y motocicletas.

“Claro que representa una nueva alternativa para quien usa estos vehículos; vamos, son de electromovilidad, lo cual está bien y son también personales, no ocupan el espacio de un automóvil y no contaminan tanto como un coche”, comentó.

Consideró que se deben establecer normas de convivencia, ya que los usuarios de estos patines eléctricos podrán utilizar las ciclovías, lo que pudiera generar conflictos con los usuarios de vehículos no motorizados debido a la velocidad que los usuarios de estos scooters podrán alcanzar.