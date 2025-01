Consulta en el Centro Histórico: Rechazo al ambulantaje llega hasta el 61.4%, asegura FeliFer

El 61.4% de los habitantes en la zona 8 del Centro Histórico de Querétaro (Pasteur, Ezequiel Montes y Corregidora) manifestaron su rechazo al comercio ambulante, mientras que el menor desacuerdo, del 51.9%, se registró en la zona 1 (Ezequiel Montes y Nicolás Campa), así lo aseguró el alcalde de Querétaro, FeliFer Macías Olvera. La consulta se realizó a 2,392 personas en 11 polígonos del municipio y fue calificada por el funcionario como un “histórico ejercicio de escucha”.

El alcalde destacó el carácter histórico de este ejercicio ciudadano. “Nunca se había hecho un ejercicio así de escucha central… hoy creo que es un gran ejercicio de escucha que se realizó”, señaló, resaltando que las preguntas cerradas y abiertas permitieron captar las percepciones más relevantes de los habitantes.

Entre las problemáticas más recurrentes que se identificaron, la generación de basura destacó como el principal señalamiento ciudadano. “Una que, por ejemplo, no estaba registrada y que fue la que más surgió fue la generación de basura… con un margen amplio de respuestas”, afirmó el edil, subrayando que también se incluyeron propuestas de solución aportadas por la comunidad.

El plan estratégico, que será presentado en los próximos días, tiene como objetivo regular formalmente el comercio en el Centro Histórico con un enfoque cultural. “Todo lo que vamos a regularizar… tiene que tener una perspectiva cultural”, indicó el alcalde, quien afirmó que se priorizarán actividades relacionadas con artesanías, anticuarios y artistas urbanos.

Asimismo, destacó la posibilidad de incluir a sectores académicos, asociaciones civiles y organismos especializados en futuras consultas. “Claro que estaremos analizando involucrar a más asociaciones y organizaciones… para que la gente nos diga lo que piensa”, mencionó.

El presidente municipal defendió la legitimidad del ejercicio, asegurando que fue neutral y que sus resultados reflejan de manera clara las percepciones de los habitantes, destacando que se tienen profesionales en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de la capital, encabezada por Beatriz Marmolejo. “Estamos generando los ejercicios que consideremos más productivos… para nosotros actuar en consecuencia”, declaró.

De los 11 polígonos, todos manifestaron estar en desacuerdo con el comercio informal, aunque con variaciones en los porcentajes. En contraste con la zona 8, que tuvo el mayor rechazo (61.4%), la zona 1 reportó un menor desacuerdo con 51.9%.

Finalmente, el alcalde advirtió que quienes no acaten las reglas del próximo plan enfrentarán sanciones ya contempladas en la ley, tanto en el Centro Histórico como en el resto de los espacios del municipio de Querétaro. “Quien no quiera fomentar el desorden, quien no quiera acatar reglamentos, tendrá que aceptar el cumplimiento de leyes porque si estamos en este ejercicio de amplia escucha, también tenemos que rescatar los acuerdos a los que llegamos”, concluyó.