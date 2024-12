Trabajadores de Fisher’s House se manifiestan exigiendo la reapertura del restaurante

Alrededor de 65 trabajadores del restaurante Fisher’s House se manifestaron bloqueando, parcialmente, Prolongación Bernardo Quintana, a la altura del Centro Cívico, para exigir la reapertura del establecimiento. Alegaron que ya cumplen con los requisitos de Protección Civil, pero las autoridades aún no les permiten operar.

El cierre del restaurante, vigente desde el 8 de noviembre, se debe a un incidente en el que un menor accedió a la zona de fuentes del establecimiento y sufrió un percance. Según los manifestantes, dicha área cuenta con letreros que prohíben el acceso a menores de edad, y atribuyeron el incidente al descuido de los padres.

Sergio Moreno, gerente de operaciones del restaurante, declaró que ya han cumplido con las normativas solicitadas por Protección Civil y que, aunque se les prometió la reapertura hace tres semanas, esta aún no se ha concretado.

“Nos pidieron realizar algunos arreglos eléctricos y ajustes técnicos, los cuales ya completamos, pero todavía no nos autorizan reabrir”, explicó Moreno.

Durante la manifestación, los trabajadores bloquearon parcialmente los carriles laterales de Prolongación Bernardo Quintana, permitiendo el paso de vehículos de manera intermitente bajo un esquema de “uno a uno”.

Los manifestantes señalaron que la situación afecta a 65 familias que dependen económicamente del restaurante y que se encuentran sin ingresos en plena temporada decembrina. “Nos dicen que ‘hoy abren, hoy abren’, pero no pasa nada. Hay 65 familias sin trabajo”, expresó uno de los manifestantes.

Por su parte, el secretario técnico del Municipio de Querétaro, Carlos Arreguín, afirmó que las autoridades no cederán ante presiones y que el restaurante no podrá reabrir hasta que cumpla con todas las medidas de seguridad requeridas. Además, exhortó a los trabajadores a dirigir sus demandas hacia sus empleadores y no hacia el municipio.