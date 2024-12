Sin transparencia en paquete fiscal: Paul Ospital

Luego de que se le cuestionara sobre su opinión del paquete fiscal 2025, el legislador local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, mencionó que dicho paquete no ha sido compartido al resto de los legisladores, y que únicamente es analizado por los tres diputados locales que integran la Comisión de Planeación y Presupuesto.

Consideró que si es un presupuesto “razonable y responsable”, así como lo ha dicho el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata Guerrero; debería de ser transparente para que el resto de los diputados locales, así como la sociedad, puedan analizar el documento.

“Desde un principio y en aras de la transparencia pública lo primero que deberíamos de hacer es compartirlo, no solo con los diputados sino con la sociedad, con la prensa para que haya un escrutinio público, pues al final el presupuesto es de todos y de todas” declaró.

Comentó que “siempre ha sido así” en años anteriores el que se trabaje de esta manera el paquete fiscal, inclusive, mencionó que en una ocasión este paquete llegó a las 23:00 horas y fue votado a las 08:00 horas del día siguiente, por lo que consideró “imposible” leer en su totalidad el documento antes de ser votado.

También recordó que en la pasada LX Legislatura local había presentado una iniciativa para que este tipo de actos no sucedieran, sin embargo, se quedó en la denominada “congeladora”.

“Siempre fue así, de hecho yo en su momento presenté una iniciativa de ley con la diputada Andrea Tovar y Juan José Jiménez porque en una ocasión, no sé si ahora, nos compartieron el dictamen una noche antes de aprobarlo, no te miento, llegó a las 11 de la noche y la sesión era a las 8 de la mañana, literalmente no había poder humano en el mundo con la capacidad de siquiera leerlo, ya olvídate de hacer un análisis, leerlo” declaró.

Además, recordó que en anteriores paquetes fiscales ha habido “sorpresas” como por ejemplo el impuesto por placas nuevas.

De esta forma pidió que se transparentara de mejor manera el paquete fiscal para el próximo año y hacer las cosas de diferente forma ahora en una LXI Legislatura local que posee mayor pluralidad.