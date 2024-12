Sin impuestos nuevos en paquete fiscal 2025: Gerardo Ángeles

Luego de que se presentara y se aprobara el paquete fiscal 2025 en la Comisión de Planeación y Presupuesto, el presidente de dicha comisión, Gerardo Ángeles Herrera, mencionó que no se contemplan nuevos impuestos para el próximo año.

Además, declaró que por primera vez las unidades de emergencia tendrían un pago de tenencia al 0%, mientras que el costo por cambios de actualización en catastro tendrá un incremento de 1 a 2 UMA’S, mientras que en los cobros del impuesto de la verificación vehicular, 5 pesos se van a destinar para la megalópolis y se tenga recurso para temas ambientales.

Explicó que el Paquete Económico Federal estima un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 2% y 3%, así como el tener una inflación del 3.5%; recordó que estos factores impactan en la manera que se presenta el paquete fiscal local.

“Dentro de la miscelánea fiscal compartirles que no hay fracción de nuevos impuestos, no hay absolutamente ningún nuevo impuesto, no hay incremento en el refrendo vehicular, algunos aspectos importantes como la tenencia social a las unidades de emergencia se les está poniendo una tenencia de 0 pesos” declaró.

Además, mencionó que en el aspecto de participaciones se tuvo un incremento del 1.8%, mientras que en las aportaciones federales se tuvo un decremento del 4.6%, por lo que en promedio global de participaciones es del -1.2%. Será un año complejo tanto para la entidad como para el resto del territorio queretano.

También mencionó que para hacer trámites referentes a la licencia de conducir vía digital se realizará un descuento del 30%.

Por proyecto Tren México – Querétaro se implementará reforma para no cobrar derechos regístrales y catastrales

En cuanto al proyecto del Tren México- Querétaro, señaló que se contempla efectuar una reforma fiscal para que se exceptúe el pago de derechos regístrales y catastrales entre la federación, estados y municipios.

“Un tema importantísimo es con el proyecto del Tren México-Querétaro, se está proponiendo una reforma fiscal para exceptuar el pago de derecho regístrales y catastrales entre federaciones, estados y municipios, ¿Qué quiere decir? Que ahora que venga lo del tren va a haber muchas afectaciones, va a haber muchos movimientos y entonces el estado no estará cobrando esos derechos regístrales y catastrales” puntualizó.

Mencionó que se realizarán trabajos importantes en este proyecto y destacó la importancia de que el estado no cobre a la Federación los derechos regístrales y catastrales con el objetivo de incentivar a los trabajos del tren.