Se descartan incrementos en tarifa Qrobús para 2025

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, descartó que en el 2025 se tenga un incremento en la tarifa Qrobús, por lo que dijo que los transbordos y pasajes tendrán el mismo costo para el próximo año.

También descartó que se tenga la intención de adquirir nuevas unidades para el 2025, sin embargo, aceptó que los concesionarios pueden tener planes de adquirir nuevas unidades.

Resaltó que el tiempo de vida de cada uno de los camiones es de 10 años, sin embargo, en caso de que no se encuentren en óptimas condiciones antes de este lapso de tiempo, dichas unidades son retiradas.

“Por supuesto que no, no hay cambios en la tarifa, no hay cambios en el transbordo, seguimos con la misma tarifa en el 2025” declaró.

Añadió que actualmente se tienen retos para la creación del Sistema Suburbano, ya que se deben de resolver problemáticas en el sistema de transporte público en Santa Rosa Jáuregui, El Marqués y Huimilpan; mencionó que el objetivo es que nuevas rutas puedan acceder a estas zonas del territorio queretano.

“Puedo decir que sería más bien a través de unos concesionarios, ellos tienen planes de renovar unidades y planes de incrementar las unidades, eso va a permitir incrementar algunas rutas” comentó.

De esta manera, Cuanalo Santos dijo que se mantiene la expectativa de que se trabaje en el transporte público como se ha estado realizando últimamente, con la posibilidad de incrementar la cantidad de rutas en el Sistema de Transporte Público Qrobús.