¿Quieres ser observador electoral en la elección de jueces? Aquí los requisitos

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto la convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral en el proceso de elección de cargos clave del Poder Judicial de la Federación, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. Entre los cargos a elegir están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistraturas de Circuito, Jueces y Juezas de Distrito, así como otros integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este proceso, considerado inédito, destaca la importancia de la observación electoral, pues permite garantizar la transparencia del procedimiento, dar certeza a los resultados y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales. Los interesados en participar deben cumplir con ciertos requisitos y registrarse entre el 6 de enero y el 7 de mayo de 2025.

Requisitos para ser observador/a electoral:

• Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

• No haber sido parte de dirigencias de algún partido político en los tres años anteriores a la elección.

• No haber sido candidato a un puesto de elección popular en los tres años previos.

• Tomar el curso de capacitación (presencial o virtual).

• No ser servidor público vinculado a programas sociales ni ser representante o militante de un partido político.

El registro se podrá realizar en línea a través del portal oficial del INE o de manera presencial en las Juntas Locales y Distritales.

Las solicitudes de registro podrán hacerse en las Juntas Local y Distritales del INE en Querétaro, cuya ubicación es la siguiente:

• Junta Local: Calle Cañaveral No. 26, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro.

• Junta Distrital 01: Calle Melchor Ocampo No. 51, Col. Centro, Cadereyta de Montes, Querétaro.

• Junta Distrital 02: Calle Ignacio López Rayón No. 54, Col. Centro, San Juan del Río, Querétaro.

• Junta Distrital 03: Carretera al Campo Militar No. 305, Col. San Antonio de la Punta, Santiago de Querétaro.

• Junta Distrital 04: Av. Luis Vega y Monroy No. 320, Col. Plazas del Sol, Santiago de Querétaro.

• Junta Distrital 05: Calle Herlinda García, No. 8 Poniente, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro.

• Junta Distrital 06: Plaza Comercial Locales 11 al 20 en la Planta Alta y el 7 de la Planta Baja, Calle Prolongación Tomillo, Poblado San Miguel Carrillo El Romerillal, Delegación Félix Osores Sotomayor, Santiago de Querétaro.