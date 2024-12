Querétaro aporta un 44.44% más de lo que recibe en participaciones federales: Agustín Dorantes

Querétaro enfrenta una grave desproporción en la distribución de los recursos federales, según Agustín Dorantes, senador de la República por Querétaro y del Partido Acción Nacional (PAN), el estado aporta significativamente más de lo que recibe del Gobierno Federal.

“Querétaro está aportando 90 mil millones de pesos, pero solo se le regresan 50 mil millones”, denunció Dorantes, señalando que esta disparidad genera una diferencia de “40 mil millones de pesos”, lo que representa un desfase del 44.44%.

El senador agregó que, en términos de lo que la entidad aporta en impuestos y lo que recibe en participaciones federales, Querétaro se encuentra en una situación desfavorable, con recursos que no son suficientes para cubrir las necesidades de la población.

“Eso ha generado una enorme disparidad. Somos de los principales generadores de ingresos al país, pero no estamos siendo retribuidos”, recalcó.

Dorantes también resaltó que el impacto de esta falta de recursos es evidente en proyectos clave para el estado, como la obra del Batán.

“La obra del Batán, que es vital para Querétaro, está detenida, y es solo una de las muchas que están paradas por falta de recursos. Este es un claro ejemplo de cómo la distribución de recursos federales está afectando a la infraestructura del estado”, comentó.

El senador lamentó que, a pesar de la significativa aportación de Querétaro a la economía nacional, el estado no recibe una compensación justa. “Querétaro no recibe lo que le corresponde. Es injusto que un estado que genera tantos ingresos para la nación no vea reflejado ese esfuerzo en los recursos que recibe”, señaló.

Finalmente, Dorantes instó a la Federación a reconsiderar su modelo de distribución de participaciones federales, subrayando que es necesario una revaluación para que los estados, como Querétaro, reciban una retribución más justa por su contribución económica.

“No es justo que la diferencia entre lo que se aporta y lo que se recibe siga siendo tan alta. Querétaro y otros estados que están en la misma situación merecen una mayor compensación”, concluyó el senador.