PAN reprueba intentos de establecer el comercio informal en el Centro Histórico

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, consideró que existen grupos de artesanos que “están siendo utilizados” por otros grupos de comerciantes informales, estos últimos están abusando de las personas que realmente se dedican a las artesanías en la entidad.

Por lo anterior, dijo respaldar el proyecto “orden” que está implementando el presidente del Municipio de Querétaro, Felipe Fernando Macías, ya que aseguró que no se le puede quitar los espacios públicos a los queretanos.

Comentó que los comerciantes informales no venden productos de artesanos, sino que venden productos de temporada; opinó que dichos comerciantes están “aprovechándose” de los artesanos que día con día se encuentran realizando sus productos, lo anterior para justificar una “causa de comercio” y realizar dichas manifestaciones.

“En el Partido Acción Nacional respaldamos absolutamente las acciones que ha tomado el municipio de Querétaro y el Gobierno del Estado de Querétaro, que de alguna manera ha venido coadyuvando también a través de las distintas áreas de gobierno” declaró.

Comentó que el municipio de Querétaro ha Privilegiado el diálogo por todos los medios y que, inclusive se ha llegado a reunir en alrededor de cinco ocasiones con el grupo de comerciantes que venden artículos de temporada, sin embargo, reconoció que no se ha llegado a algún acuerdo.

Consideró que el cierre de vialidades que se ha estado realizando y las agresiones verbales que algunos manifestantes han realizado no es el camino adecuado, sino que debe llevarse a cabo el diálogo para hablar este tipo de situaciones.

Aseveró que la administración de la capital sí ha tenido esa apertura al diálogo para que las y los artesanos puedan vender sus productos en el territorio queretano y de esta manera se puedan beneficiar de manera económica.

“Creemos en el apego estricto de la ley, la ley aplica para todos (…) unas pocas personas no tienen el derecho para ocupar espacios públicos que nos pertenecen a todos de manera ilegal, no se puede imponer el comercio informal, sobre todo cuando a sabiendas, y esto es una posición personal, me parece que hay grupos de artesanos que están siendo utilizados por otros grupos de comerciantes informales que no venden artesanías” comentó.

Agregó que en el PAN se cree en el proyecto orden, ya que este tipo de estrategia ha sido la base para la tranquilidad en la entidad; señaló que por medio de esta estrategia se ha logrado que turistas visiten al estado, incremente la inversión y los artesanos puedan ofertar sus productos.