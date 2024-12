Operación de servicios médicos el 1 de enero en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro anunció que el miércoles 1 de enero los servicios de Urgencias y Atención Médica Continua estarán operando con normalidad en las unidades médicas correspondientes.

Los servicios de Atención Médica Continua estarán disponibles las 24 horas en las siguientes Unidades de Medicina Familiar (UMF):

– UMF No. 4, en Tequisquiapan

– UMF No. 7, en San Juan del Río

– UMF No. 8, en el Municipio de El Marqués

– UMF No. 9, en Felipe Carrillo Puerto

– UMF No. 12, en Cadereyta

– UMF No. 15, en Desarrollo San Pablo

– UMF No. 17, en Santa Bárbara

En otras unidades, como la UMF No. 6 (San Juan del Río), UMF No. 10 (Alcanfores) y UMF No. 16 (Constituyentes), la Atención Médica Continua estará disponible en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Por su parte, el servicio de Urgencias funcionará las 24 horas en los siguientes hospitales:

– Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Av. 5 de Febrero

– Hospital General Regional (HGR) No. 2, en El Marqués

– Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río

El IMSS también destacó que las áreas de Urgencias operan bajo la Clasificación del Sistema Triage, priorizando la atención según la gravedad de los casos.

Por ello, se hace un llamado a los derechohabientes para identificar situaciones que representen una urgencia médica real, es decir, aquellas que pongan en peligro la vida o la funcionalidad de algún órgano y requieran atención inmediata.