No es una obligación el despenalizar el aborto: Juliana Hernández

Ante los cuestionamientos sobre la propuesta legislativa para despenalizar el aborto, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Juliana Hernández, aseveró que no existe obligación para despenalizar el aborto en el estado de Querétaro, a pesar de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estipula no establecer en el Código Penal el sancionar esta práctica.

También agregó que el abortar no es contemplado como un derecho humano, y que ellos trabajarán siempre a favor del Estado de derecho, ya que dicho Estado tiene como prioridad proteger los derechos humanos.

“Hoy en día no existe ninguna declaración de derechos humanos que considere el aborto como un derecho humano, no lo hay, en primer lugar (…) sí, pero es un acuerdo específico de una convención en específica, no es un acuerdo que se haya firmado como tal (…) aquí nosotros estamos defendiendo el derecho a nacer a todas las personas” declaró.

Además, aseguró que la postura de su partido “siempre ha sido la misma” el cual es defender la vida tanto en las leyes como en las políticas públicas; lo anterior lo declaró en presencia de sus compañeros de bancada, Leonor Mejía y Antonio Zapata.

“Mira, la postura de Acción Nacional se estableció desde su fundación, ha sido la misma y será la misma, en Partido Acción Nacional (PAN), y aquí están mis compañeros de Acción Nacional para respaldar esta declaración, estamos a favor de la vida, y ello implica no solamente leyes, sino también este tipo de políticas públicas” comentó.

Ante las declaraciones emitidas por el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, en donde ha considerado que el Código Penal del Estado de Querétaro es obsoleto por no legislar ciertos aspectos como el aborto, respondió que se debe de hacer un análisis profundo sobre los temas obsoletos para legislar al respecto, pero mantuvo su postura referente a la despenalización del aborto.

“Será interesante analizar las declaraciones (…) en cuanto a saber en qué tema son obsoletos para nosotros ponernos a legislar ahí” aseveró.

Cabe recordar que fue en el mes de septiembre del 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró despenalizar el aborto en el territorio mexicano.