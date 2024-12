Martín Arango dice estar a favor de la transparencia en presupuesto a partidos políticos

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, mencionó que se encuentra a favor que de los recursos públicos de los partidos políticos sean transparentes, aunque comentó que en el PAN siempre ha hecho este acto.

Por lo anterior, dijo estar a favor de que los legisladores locales realicen un análisis del recurso económico otorgado a los partidos políticos.

“Yo creo que quien exige transparencia es por que no la está dando, nosotros nos hemos caracterizado por ser un partido que siempre ha transparentado los recursos que el Instituto Electoral nos ha puesto a disposición conforme a la normatividad” declaró

Consideró que al haber inconformidad en los recursos establecidos a las facciones políticas se podrá reformar la ley electoral; cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo observaciones a la reforma electoral que se implementó en el último proceso electoral.

Mencionó que no se opondrán a una revisión y que siempre se respetará lo que dictamine el Poder Legislativo.

En cuanto a las prerrogativas que recibe Acción Nacional, señaló que cierto porcentaje se destina a la capacitación y fortalecimiento de las mujeres, ya que de esta manera se fortalecen las políticas públicas en el tema.

“Tenemos un recurso destinado a la investigación para poder generar políticas públicas, para poder hacer publicaciones editoriales, me parece que el presupuesto a partidos políticos no lo decidimos nosotros sino que lo decide la ley y si no están de acuerdo, tendremos una oportunidad extraordinaria de poder modificar la ley electoral del estado” comentó.

Cabe recordar que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro mencionó que el 55% del presupuesto electoral estaba destinado a las prerrogativas de los partidos políticos.