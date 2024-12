Irresponsable recortar presupuesto federal para salud, señala Martín Arango

Ante el recorte federal del 12.2% al presupuesto destinado a Salud, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, aseguró que esta es una medida no solo irresponsable, sino inhumana para todos los mexicanos, por lo que a través de los legisladores federales del PAN, se exigirá al Congreso lo rectifique.

“Hoy desde Acción Nacional queremos alzar la voz en defensa de lo que es fundamental para todos los mexicanos: su salud. Nos enfrentamos a una decisión irresponsable por parte del gobierno federal de Morena, que ha optado por recortar los recursos destinados al sector salud, poniendo en riesgo la vida de millones de mexicanas y mexicanos”, aseveró al señalar que esto no solo es una cifra en un presupuesto, si no un ataque directo a las familias.

Martín Arango destacó que en 2025 el presupuesto proyectado para salud será insuficiente para cubrir las necesidades más básicas, pues solo se destina el 2.5% del producto interno bruto al rubro, cuando la recomendación de organismos internacionales es del 6% para garantizar la atención adecuada; lo que profundiza la brecha de calidad y cobertura en los servicios de salud, así como la desigualdad entre los mexicanos, dejando al pueblo desprotegido.

El verdadero rostro del recorte que Morena va a aprobar en el Congreso Federal, dijo, se traduce en menos hospitales, menos medicamentos y más personas vulnerables. Entre los ejemplos, Martín Arango recordó el caso de la salud mental o las vacunas, así como los hospitales de alta especialidad como pediatría y cancerología que también están sufriendo graves recortes.

“Hacemos un exhorto a la sociedad en general, para que juntos levantemos la voz. Estos recortes no son números vacíos, significan menos vacunas, menos camas en hospitales y más mexicanos que enfrentarán barreras insuperables para poderse atender. Este no es el México que merecemos. No vamos a permitir que la indiferencia de Morena siga dictando el futuro de nuestra salud”, concluyó.