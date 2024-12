Frente frío acentúa el incremento de enfermedades respiratorias en Querétaro

El Frente Frío Número 18 llegó a Querétaro este sábado 28 de diciembre de 2024, trayendo temperaturas mínimas de hasta 9°C en la capital y de tan solo 3°C en la Sierra Queretana. Aunque el descenso de temperaturas es característico de la temporada invernal, este fenómeno climático acentúa el aumento estacional de enfermedades respiratorias, advirtió el Colegio Médico de Querétaro A.C.

Rodrigo González, representante del Colegio, señaló que durante el invierno suelen incrementarse las enfermedades respiratorias agudas, principalmente las provocadas por virus como la influenza, el COVID-19 y el virus sincicial respiratorio.

“Estos virus, que son fuertes, pueden producir cuadros graves en poblaciones vulnerables, generando complicaciones como sobreinfecciones o cuadros severos en personas con enfermedades preexistentes o sistemas inmunológicos debilitados”, explicó.

Ante este panorama, González recomendó a la población adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio y complicaciones. Destacó la importancia de lavarse las manos con frecuencia, usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios, evitar aglomeraciones en espacios cerrados y mantener una dieta balanceada que incluya todos los grupos de alimentos. Además, enfatizó la necesidad de vacunarse contra la influenza y el COVID-19, especialmente con las cepas actualizadas disponibles en el sector privado.

Respecto al uso de suplementos como la vitamina C o D, el médico aclaró que no existen evidencias científicas que respalden su eficacia en personas con niveles adecuados de estas vitaminas. “Con una buena alimentación no es necesario recurrir a suplementos”, añadió.

El clima en Querétaro varía según la región, pero en general se mantendrán cielos despejados y temperaturas máximas de 25°C, con mínimas que rondarán entre los 3°C y los 10°C. En la capital, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, mientras que en municipios como Corregidora, El Marqués y San Juan del Río, las condiciones serán similares. En la Sierra Queretana, Jalpan de Serra registrará mínimas de 10°C, pero en Landa de Matamoros los termómetros descenderán hasta los 3°C, siendo esta la región más fría del estado.

La combinación de temperaturas bajas, clima seco y vientos moderados aumenta la vulnerabilidad de la población, especialmente en comunidades serranas. Ante este escenario, González recomendó estar atentos a los síntomas de enfermedades respiratorias.

“Un resfriado común puede tratarse en casa, pero si hay fiebre elevada y persistente, es fundamental buscar atención médica, sobre todo en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas”, subrayó.