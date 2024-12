Entregan apoyos a personas con discapacidad en Corregidora

Autoridades de Corregidora, encabezadas por el alcalde Josué Guerrero Trápala, llevaron a cabo la entrega de apoyos a personas con discapacidad correspondiente al 2024, en un evento realizado en la Deportiva de El Pueblito.

Durante la entrega, el alcalde destacó que este 3 de diciembre se conmemora a las personas con discapacidad, por lo que consideró que es una oportunidad para plantearse cómo ser más sensibles hacia las necesidades de este sector de la población.

“A mí nunca se me va a olvidar que en campaña dos personas que me decían ‘oiga, por favor siga apoyando al sector, siga apoyando a las personas con un tipo de discapacidad. Por favor, no abandone a mi hijo, yo soy la única que lo atiende”, recordó el alcalde, al destacar que ese mensaje “le llegó a lo más profundo”.

Por lo anterior hizo un llamado a todos sus colaboradores a ponerse en el lugar de las personas que enfrentan este tipo de retos, para que puedan brindar un mejor servicio y soluciones a la demanda de sus necesidades.

Chepe Guerrero destacó que actualmente se brinda apoyo a 625 beneficiarios, con un monto de 800 pesos mensuales, sin embargo, se espera que el presupuesto se pueda incrementar para el siguiente año, lo que permitirá ampliar el padrón de beneficiarios.

“El apoyo se da una cantidad por un tiempo determinado y después se renueva el apoyo. Estoy revisando justamente el presupuesto del siguiente año, si podemos ampliar el programa que es lo más probable, y bueno, sigue llegando mucha gente y muchos de ellos vienen con un familiar con un tipo de discapacidad y buscan ahora el programa”, explicó.

Por su parte, Gabriela Trápala, presidenta del sistema municipal DIF de Corregidora, en su intervención recordó que las sociedades pueden ser juzgadas por la forma en que tratan a sus miembros más vulnerables, por lo que hizo un llamado a trabajar juntos como comunidad para generar un entorno más inclusivo.

Durante el evento se realizaron entregas simbólicas a algunos de los beneficiarios, y al final de la ceremonia, el alcalde se dio un tiempo para escuchar de manera personal las peticiones de algunos de los asistentes.