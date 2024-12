Enrique Correa y Ulises Gómez tendrán que acordar quién ocupará el cargo de coordinador en la JUCOPO: Andrea Tovar

La presidenta reconoció que existen vacíos en la Reforma Orgánica del Poder Legislativo que no contempla este tipo de casos cuando varios legisladores se declararan independientes

Ante la decisión de los diputados locales, Enrique Correa Sada y Ulises Gómez de la Rosa, de convertirse en independientes y no definir quién de los dos será el coordinador de esta vía en la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Andrea Tovar Saavedra, señaló que los dos legisladores tendrán que ponerse de acuerdo para definir quién ocupará este cargo.

Tovar mencionó que la ley no detalla si existe un plazo para que los legisladores establezcan quién será el coordinador de la facción independiente en la JUCOPO, y reconoció que el no definir este cargo no retrasa los trabajos de dicha junta.

“Yo no tengo facultades para instruir a la Junta de Coordinación Política para que haga nada porque al final del día somos dos órganos que estamos a la par, uno es presidido por el coordinador del PAN y el otro es presidido por Morena” declaró.

Además, comentó que actualmente no tiene facultades para instruir un acto al respecto y reiteró que la Ley Orgánica del Poder Legislativo tiene muchos “vacíos legales” y cuando la norma no establece una definición sobre lo que se tiene que hacer, se tiene que ejecutar a lo que se encuentre en la interpretación.

Detalló que a los coordinadores de una facción política en la JUCOPO se les da un apoyo de 20 mil pesos mensuales; dijo desconocer si por este hecho ha generado un conflicto al respecto entre los dos legisladores independientes.

También mencionó que “técnicamente” si los legisladores optaron por ser independientes deberían de dejar su militancia en su respectivo partido, Enrique Correa Sada con Acción Nacional y Ulises Gómez de la Rosa con Morena, pero esto no lo exige la Ley Orgánica.

“Lo único que les puedo decir es lo que marca la ley que es que cualquier diputado se puede declarar independiente, entonces (…) si hay una excepción cuando existe la militancia yo desconozco, una cosa es el ser afín o comparecer con el Partido Acción Nacional, desconozco si renunció a su militancia o no, ahí si yo no podría aseverar ni que sí ni que no, es pública esa información, pero yo no me he metido (…) pues técnicamente no tendrían que tener ninguna militancia” aseveró.

Recordó que en la JUCOPO es donde se hacen “los acuerdos políticos” y de ahí la importancia de tener una representación por cada partido político, sin embargo, reiteró que el no definir a un coordinador de la facción independiente no afecta las labores de la junta.