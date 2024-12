Clausuran 13 valet parking en Querétaro capital por falta de seguro y registro de empleados

El secretario de Movilidad de Querétaro capital, Pedro Ángeles Luján, informó que durante 2024 se han efectuado 43 revisiones a servicios de valet parking en la ciudad, de las cuales 13 derivaron en clausuras por diversas irregularidades, principalmente por no contar con el registro de empleados actualizado o la póliza de seguro en regla al momento de las inspecciones.

“La mayoría de las clausuras se dan por no presentar en el momento su padrón de empleados o la póliza de seguro que debe estar visible. Esto no siempre significa que no cuenten con ellos, pero es obligatorio tenerlos a la mano durante las revisiones”, explicó el funcionario.

En Querétaro, 23 empresas están registradas oficialmente para ofrecer este servicio. Sin embargo, los operativos semanales también han detectado “empresas patito” que operan de manera irregular, lo que ha llevado a la clausura de algunos establecimientos. “Hacemos un llamado a los negocios que deseen contratar valet parking a verificar en la página del municipio cuáles son las empresas acreditadas”, añadió.

Respecto al costo del servicio, Ángeles Luján precisó que las tarifas matutinas oscilan en $30 pesos, mientras que en horario nocturno pueden alcanzar los $50 pesos. También reiteró que el uso de valet parking no es obligatorio para los clientes de los establecimientos.

Uno de los casos destacados fue la clausura de un servicio en un restaurante de mariscos en Jardines de la Hacienda, derivado de un incidente en el que personal del valet agredió a un ciudadano que grababa el lugar. Este establecimiento aún permanece clausurado, mientras otros 12 de los 13 casos registrados este año ya regularizaron su situación y reanudaron actividades.

Finalmente, el secretario invitó a los negocios y a los ciudadanos a denunciar irregularidades en los servicios y aseguró que se mantendrán los operativos constantes para garantizar el cumplimiento de la normativa. “La regularización es fundamental para ofrecer un servicio seguro y confiable a la ciudadanía”, concluyó Ángeles Luján.