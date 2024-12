Alrededor de 5 personas al día son rechazadas en el albergue Yimpathí

Aproximadamente 5 personas se les niega el acceso al albergue Yimpathí porque no cumplen con los requisitos del lugar, declaró la coordinadora de Atención Comunitaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Carmen Centeno, quien agregó que no se le permite el acceso cuando están bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

Además, mencionó que cada persona tiene como límite máximo anual de 45 días; dentro de los servicios que se les ofrece a las personas que ingresan al lugar es cena, aseo personal, pernocta nocturna y al día siguiente un desayuno.

“La pregunta de cuántas personas no han tenido el acceso pues general en promedio nos pasa alrededor de unas 4 o 5 personas al día, la verdad en general la población ya conoce el albergue, ya sabe que tipo de atenciones damos, no se acerca al albergue cuando sabe que no aceptamos a este tipo de población” comentó.