UAQ revisará vínculos con Israel, pero no los romperá sin análisis: Rectora

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, afirmó que los convenios existentes con Israel serán revisados, pero aclaró que no es posible desvincularse de ellos de forma unilateral. Esto tras la manifestación de estudiantes pro Palestina en Rectoría, en la que exigieron romper cualquier vínculo con el país, al que acusaron de genocidio en el marco del conflicto palestino-israelí.

Cabe señalar que México, junto con la mayoría de los países del mundo, reconoce que las acciones actuales de Israel contra Palestina constituyen un genocidio. De hecho, recientemente la Corte Penal Internacional emitió medidas cautelares contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra.

Amaya Llano explicó que los acuerdos internacionales, algunos gestionados por grupos de investigación y no directamente por Rectoría, deberán analizarse desde su objetivo académico y su marco jurídico. “Tendríamos que ver el alcance, si ya tenemos el compromiso o si ya se firmó el convenio, pues no es simplemente decir que no atendemos porque hay un grupo que no está de acuerdo”, señaló la rectora.

Uno de los convenios señalados es la colaboración con la fundación ILAN (Israel Latin American Network), enfocada en fomentar la innovación en América Latina en vinculación con Israel. Esta relación provocó el descontento de estudiantes, quienes calificaron como “inadmisible” cualquier alianza con un país acusado de violaciones graves a los derechos humanos.

Además, la UAQ ha sido cuestionada por su respuesta a las detenciones de estudiantes en dos incidentes recientes. El primero ocurrió durante una protesta en un evento de la UNESCO en Querétaro, donde jóvenes que manifestaban su apoyo a Palestina fueron detenidos. En el segundo caso, dos estudiantes fueron arrestados en un operativo en el Centro Histórico, acusados de portar armas, aunque en realidad llevaban un destornillador de bicicleta.

La rectora aseguró que la universidad ha ofrecido apoyo a los estudiantes afectados en ambos casos y llamó a las autoridades a revisar sus protocolos de actuación. “Los acusaron de ir armados, resultó que era el destornillador de una bicicleta que cargaban. El mensaje que queremos enviar es que hay que revisar las formas en las que se dan este tipo de detenciones”, subrayó.

Amaya Llano insistió en que la UAQ busca garantizar el respeto a los derechos de su comunidad y de la ciudadanía en general. “Claro que nuestros estudiantes son nuestra preocupación, pero cualquier ciudadano que en un momento dado se pueda ver involucrado en una situación similar merece que se respete su derecho”, concluyó.