Se han cerrado alrededor de 20 establecimientos durante la administración: Rodrigo Monsalvo

El edil del Municipio de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, declaró que se han cerrado aproximadamente 20 establecimientos durante su administración, además de que ahora se están aplicando las mismas medidas establecidas que en el resto de los municipios de la zona metropolitana, en las cuales se establece el dejar de vender alcohol a la una de la mañana.

Cabe recordar que estas medidas se implementaron luego del suceso violento que ocurrió en el bar Los Cantaritos el pasado 9 de noviembre del presente año; Monsalvo recordó que previo a estos hechos, en el mismo día, se habían cerrado 4 establecimientos en su demarcación por los motivos señalados.

“Alrededor de las 20 (…) porque no cumplen con las cuestiones de ciencias de alcohol o no tienen bien la licencia de funcionamiento o no cuentan con las cuestiones de Protección Civil”, declaró.