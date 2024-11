Se evitará que se toquen narcocorridos en la Feria Ganadera: Rodrigo Monsalvo‍

Actualmente, se está analizando si se pueden realizar cambios en la cartelera musical del Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera de Querétaro y en el Palenque para quitar a artistas que tocan narcocorridos, sin embargo, en caso de que estas acciones no se puedan realizar se pedirá al artista que no toque canciones de esta índole, declaró el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo. ‍

‍

Aseguró que este tipo de música debe de evitarse en la entidad, por lo que actualmente están haciendo una revisión sobre la cartelera mencionada; aseguró que se establecerán medidas para evitar que se tengan eventos con música de narcocorridos. ‍

‍

“Tenemos que revisar qué podemos hacer pero, pues, si la línea es que evitemos eso yo considero que estaría bien evadir este tipo de eventos (…) es lo que tenemos que revisar ahorita y si se pudiera hacer algún cambio de cartelera o lo que mencionaba el de la Unión Ganadera que también en caso de que no se pudiera, pues el evitar que toquen cierto tipo de canciones” indicó. ‍

‍

En cuanto a los hechos suscitados en el bar Los Cantaritos, aseguró que en su administración se han estado realizando operativos desde antes de dicho suceso, en donde resaltó que el día sábado habían clausurado cuatro establecimientos con giros nocturnos. ‍

‍

Enfatizó que el cierre de estos establecimientos se ha dado por no poseer las licencias de venta de alcohol correspondientes, además de no operar de acuerdo a los horarios que tienen establecidos en sus licencias de funcionamiento. ‍

‍

“Este acto que nos duele a todos, nosotros en ese momento estábamos en operativos, ese día clausuramos, ese día en lo que estaba pasando eso cerramos cuatro establecimientos” comentó. ‍

‍

En cuanto a las peleas de gallos, señaló que hasta el momento no se tiene la intención de cancelarlas, por lo que en este momento no están persiguiendo este tipo de actos por parte de su corporación de seguridad.

Otras notas