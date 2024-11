Se buscan implementar reformas para atender a niños abandonados: Oscar Gómez

El director General del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, mencionó que actualmente se encuentran trabajando en una iniciativa de ley que busque modificar el proceso de adopción, incluyendo el de la Patria Potestad; indicó que actualmente se ha estado reuniendo con la legisladora local y presidenta de la Comisión Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Leonor Mejía.

Gómez mencionó que se modifican varios aspectos en los trabajos de adopción de infantes, sin embargo, el punto central de estas iniciativas se encuentra en torno a la expedición de los certificados de abandono, los cuales se emiten una vez que detecta a un menor de edad abandonado, es decir, cuando los familiares del mismo no muestran el menor interés para atenderlo.

Detalló que estos certificados de abandono y de expósito abonan a que los familiares pierdan la patria potestad del menor y de esta manera el Sistema Estatal DIF pueda iniciar trabajos para que dicho menor pueda ser adoptado por otra familia; declaró que el proceso de certificación tarda aproximadamente año y medio en expedirse, por lo que en esta propuesta se busca reducir este lapso de tiempo de 6 a 8 meses.

“Cuando tenemos un menor de edad expósito es que no sabemos nada de su origen, simplemente el menor de edad, por razones que sea, está en total y absoluto abandono. No tenemos conocimiento de su origen, de sus familiares, de nada. Y hay que iniciar un proceso ante la autoridad judicial que lleva un tiempo (…) que es cuando el menor sí conocemos a los familiares, pero no muestran el menor interés, no acuden a valoraciones, no acuden a ver cuál es la situación del menor, entonces nosotros nos quedamos con el menor y tenemos que iniciar el proceso de pérdida de patria potestad” comentó.

Mencionó que estas modificaciones buscarán darle a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Estatal DIF herramientas para que pueda construir un expediente sobre estos casos, en el cual se contempla la búsqueda de familiares del menor, generar la atención y presentar los elementos suficientes a la autoridad judicial para que pueda determinar la pérdida de patria potestad.

Dijo desconocer el tiempo que pueda durar el terminar los trabajos sobre esta iniciativa, la cual contempla también homologar unos aspectos en el tema de lo ya establecido en el Gobierno Federal.

“En poner en ley estos certificados de expósito y el otro concepto que olvido, pero ahorita lo voy a aclarar, y es darle a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Diploma Estatal la facultad para construir un expediente administrativo donde se acredite la búsqueda exhaustiva de los familiares del menor, el contacto, el tratar de generar una atención hacia el menor de edad, y una vez que se construye este expediente, se presenta ante una autoridad judicial quien le dará una validez y entonces podrá decretar la pérdida de la patria por testar” declaró.

Señaló que actualmente se tienen 499 menores bajo la tutela de su sistema, sin embargo, 250 están bajo evaluación para verificar si pueden reinsertarse a sus núcleos familiares; comentó que fue la propia diputada local quien se acercó a ellos para preguntarles sobres estos proyectos.