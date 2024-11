Países nórdicos emiten nuevas recomendaciones ante una crisis más severa

Luego de la última amenaza de Rusia, en la que asegura que está decidido a utilizar armas nucleares contra Ucrania, los países nórdicos han tomado cartas en el asunto actualizando las recomendaciones para sus ciudadanos, para que puedan sobrevivir ante una guerra y una crisis más severa.

Según el medio internacional The New York Times, funcionarios de Noruega y Finlandia han declarado que el tono más severo que se ha usado a últimas fechas en este conflicto los ha llevado a crear nuevos consejos que ayuden a su población para estar preparados para una guerra que más fuerte y la ampliación de una crisis originada por esto.

Aunado a lo anterior, se tiene la incertidumbre de cómo se tornará el clima ahora que Estados Unidos regrese a las acciones proteccionistas con un Donald Trump como presidente, ante lo que los líderes mundiales ya están preparando.

Este folleto de preparación para emergencias ya comenzó a ser difundido desde este lunes en todos los hogares de Suecia, mientras que Finlandia publicó su versión en línea y Dinamarca y Noruega siguen con sus lineamientos que lanzaron a inicio de año.

Eriikka Koistinen, directora de comunicación del Ministerio del Interior de Finlandia, declaró para el The New York Times, que “El entorno de seguridad mundial se ha vuelto más impredecible” y no solamente por la guerra que se vive en Ucrania, sino que además se le suman conflictos como el aparente sabotaje esta semana de cables de fibra óptica en el mar Báltico, el conflicto en Medio Oriente y la creciente cercanía de Rusia con Corea del Norte.

El tema de los folletos es principalmente un paso más para preparar a los ciudadanos para un conflicto bélico, ya que la seguridad mundial está cada vez más impredecible.

Diana Cardona Editora matutina Licenciada en Periodismo y Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Editora de contenidos y colaboradora de campañas políticas, con experiencia en cobertura de espectáculos.