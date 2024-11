Operativos a establecimientos nocturnos se realizarán de forma permanente: Carlos Alcaraz ‍

Los operativos e inspecciones que se están realizando en el estado de Querétaro a establecimientos nocturnos, no obedecen a una “temporalidad”, ya que estas acciones deberán de hacerse de manera permanente, lo anterior con el objetivo de regresar la normalidad a los queretanos, declaró el secretario de gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alcaraz.‍

‍

Señaló que tiene el conocimiento de que los ciudadanos han realizado grupos de chats sobre los restaurantes y bares de la entidad con el objetivo de tener información en materia de seguridad sobre estos establecimientos.‍

‍

“Yo creo que este tema no responde a una temporalidad, tendrá que ser, como lo he mencionado anteriormente (…) es un juego nuevo y esto tendrá que ser de manera permanente” señaló.‍

‍

Mencionó que la mayoría de los establecimientos con giro nocturno tienen el contacto directo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez, y aseveró que este contacto se ha dado de manera personal con el objetivo de atender cualquier situación de inseguridad que se pueda presentar.‍

‍

Recordó que fueron cinco municipios que firmaron acuerdos para que homologuen sus esquemas para otorgar licencias de funcionamiento y con las normas para que los establecimientos de estas características puedan operar en el territorio queretano.‍

‍

Agregó que esta es una oportunidad para que las autoridades demuestren que los ciudadanos no se equivocaron en elegirlos en las pasadas elecciones, y aseveró que la ciudadanía necesita certeza por parte de la autoridad y eso es lo que buscan brindar.‍

‍

“Querétaro está unido, está fuerte y llevaremos las acciones que sean necesarias para que esto prevalezca” indicó.‍

‍

Por último, reconoció que ha habido actores políticos que a pesar de ser oposición no han politizado el tema, aunque también añadió que existen excepciones, por lo que puntualizó que todos deberían de estar enfocados en le pueda ir bien a Querétaro.

