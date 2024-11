Nosotros llegamos un minuto después de recibir el reporte sobre los hechos en Los Cantaritos: Juan Ferrusca ‍

Luego de recibir el reporte sobre la balacera que suscitó en el bar Los Cantaritos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro llegaron un minuto después, declaró el titular de dicha secretaría, Juan Luis Ferrusca Ortiz. ‍

Lo anterior lo declaró después de que fuera cuestionado sobre si el uso de elementos de seguridad para el evento el Torneo de la Amistad 2024 afectó en la capacidad de respuesta de la secretaría, a lo que respondió que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta ante los hechos acontecidos en el bar. ‍

“Llegamos un minuto después del reporte (…) claro que si, nosotros estuvimos ahí cercanos, como primer respondiente, ya lo manifesté en su momento, pero estuvimos un minuto después del reporte que nos hicieron y pues se dio como prioridad en atención a las personas que se encontraban como víctimas” declaró. ‍

En cuanto a la posibilidad de que se incrementara el presupuesto para el sector de seguridad en la capital, respondió que sería positivo, ya que de esta manera se podrá brindar mantenimiento al equipo tecnológico y policial que hay en la capital; mencionó que desconoce si se podrá adquirir equipo nuevo con el presupuesto que se le designe a su dependencia en el 2025, sin embargo, sí aseguró que el objetivo es que el equipo que se tenga actualmente tenga su mantenimiento respectivo; señaló que se busca tener el equipo policial al 100%. ‍

Fue el día de ayer cuando el edil de la capital, Felipe Fernando Macías, declaró que se buscará que el presupuesto en materia de seguridad se incremente en un 25% en el paquete fiscal del próximo año. ‍

Ferrusca aseguró que hay un proyecto que tiene como objetivo incrementar el número de elementos de seguridad para la capital, pero a pesar de este hecho reconoció que no puede definir un número en específico para definir cuántos elementos de seguridad se requieren para tener una mejor cobertura. ‍

Aseguró que las más de 7 mil cámaras de vigilancia se encuentran funcionando en la capital, sin embargo, en caso de que la ciudadanía detecte que alguna de estas mismas no está en operación deberán de reportarlo al número de emergencias; aseguró que actualmente están haciendo un diagnóstico sobre el funcionamiento de todo el equipo tecnológico de seguridad en la capital. ‍

“Todas nuestras cámaras sirven, cuando se detecta alguna que nos reportan los mismos operadores, todos los días se está haciendo una revisión por parte de los operadores, en el momento que nos detectan que hay alguna deja de funcionar por alguna razón, mantenimiento, vida útil, pues cuando comenzamos hacer la reparación, la sustitución, evidentemente la tecnología tiene una vida útil (…) y estamos supervisando para que todas las cámaras puedan estar en funcionamiento para el servicio de los ciudadanos” declaró. ‍

Reconoció que la subcomandancia en el Centro Histórico no está en operación debido a que el constructor de la obra no ha concluido, pero están a la espera de que dicha obra termine para iniciar con los trabajos de prevención en materia de seguridad. ‍

Para finalizar, mencionó que dentro de los diálogos que ha tenido con los elementos de seguridad, han surgido peticiones sobre tener un transporte para llegar a sus labores, por lo que también se están analizando estas mismas para que se les pueda facilitar sus labores en el día a día.