Me preocupa más la deportación masiva que el aumento de aranceles: Mauricio Kuri sobre declaraciones de Donald Trump

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, consideró que es más preocupante la deportación de personas que pueda generar Estados Unidos bajo el mandado de Donald Trump que el incremento del 25% de aranceles.

Consideró que el tema de migración es uno de los aspectos más preocupantes bajo el mandato de Donald Trump, ya que el candidato electo ha expresado su interés en sacar a los venezolanos del país norteamericano; Kuri consideró que la falta de un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos puede provocar que las personas deportadas se queden en México.

“Más bien me preocuparía el cómo se vienen los temas de seguridad para Estados Unidos, el tema de migración, Estados Unidos que quiere sacar la cantidad de venezolanos y al no tener un acuerdo con Venezuela, Estados Unidos nos lo vayan a mandar para acá (…) me preocuparía más por la deportación masiva de personas” declaró.

Reconoció que la victoria de Trump sí ha generado incertidumbre en diferentes aspectos en México, pero confió que este perfil político pueda brindar buenos resultados bajo la administración estadounidense.

Opinó que la relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Donald Trump “será complicada” específicamente por los estilos de gobernar de estos dos perfiles.

“Yo creo que va a ser una relación complicada para el tema de la relación Estados Unidos – México por los estilos de gobernar y la presidenta de la República, aquí en Querétaro tiene un gran apoyo para poder, un respaldo, pues, a lo que se puede venir de la nueva política en Estados Unidos” comentó.

Aseguró que Estados Unidos “tiene tantos frentes abiertos” que el “abrir un frente más” resultaría complicado para el país norteamericano; dijo que Trump “entenderá” que pierde más en el aspecto económico.

“Yo creo que al final, el presidente Trump, siendo un hombre de negocios, entenderá que pierde más, ellos dicen que tienen (…) usando en imágenes comerciales es negativo, pero bueno, así lo tienen con todo el mundo (…) y lo que les puedo decir de México que de esos 80 mil millones de dólares que yo creo que se tiene de excedente, son de sus vecinos y son de sus aleados” declaró.

Por último, reiteró que Claudia Sheinbaum tendrá el respaldo de Querétaro para efectuar acciones en la relación que tiene México con Estados Unidos.