Inicia la construcción de Prepa UAQ, Tequisquiapan

Con una inversión inicial de 15 millones de pesos y el objetivo de brindar más y mejores ofertas educativas a los jóvenes en Tequisquiapan, ya fue puesta la primera piedra de la nueva prepa UAQ en aquella demarcación, por lo que el alcalde, Héctor Magaña Rentería y la rectora de la universidad, Silvia Amaya Llano, encabezaron este evento.

Este proyecto reafirma el compromiso del gobierno de Héctor Magaña y la Universidad Autónoma de Querétaro, de darle prioridad a la educación como el motor de desarrollo para el municipio, para que cada estudiante tenga un lugar asegurado en el plantel, y nunca más un joven que quiera estudiar quede fuera de un salón de clases; porque la educación no es un privilegio, es un derecho que se debe garantizar.

“Queremos darle las herramientas a nuestra gente para pueda salir adelante, para que tenga una historia de éxito que les haga sentir orgullosos, y justamente hoy podemos arrancar, gracias a la confianza de la gente, gracias a la contribución de muchos ciudadanos, pero sobre todo porque tenemos una lealtad con la ciudadanía, y particularmente un compromiso con la educación”, señaló el presidente, Héctor Magaña.

También destacó la importancia de la educación como el motor para transformar la sociedad y reducir la inseguridad, la violencia y la desigualdad, ya que cuando los jóvenes encuentran un lugar para desarrollarse académicamente, es menos probable que se vean atraídos por la delincuencia.

“Decidimos invertir en educación porque es una herramienta que nos va a permitir vivir mejor en todos los sentidos, porque para nadie es un secreto que en los últimos años y particularmente en las últimas semanas, el tema de seguridad ha estado encabezando todos los periódicos y las notas de los medios (…) lo más importante para acabar con este tema de inseguridad es invertir en la educación (…) para nosotros como administración lo fundamental es atender el origen y canalizar los recursos, que también son del pueblo, en lo que nos va permitir sacar al pueblo adelante”, afirmó Magaña.

Por su parte la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Lorena Amaya Llano, externó su compromiso de seguir haciendo esfuerzos en favor de las Juventudes de Tequisquiapan y su desarrollo profesional.

“El compromiso que tenemos es seguir trabajando por la excelencia académica, seguir siendo reconocidos en nuestros programas educativos, no solamente a nivel local si no nacional, queremos dar oportunidad a quienes estudian en Tequisquiapan o en las comunidades cercanas, y que no es fácil trasladarse a otro municipio (….) queremos que cada vez sean menos los estudiantes que egresan de la secundaria, vean truncado su sueño”, mencionó la rectora, Silvia Lorena Amaya.

La nueva prepa UAQ de Tequisquiapan tendrá 6 aulas, dos laboratorios, oficina administrativa, sala de juntas, sala de cómputo, biblioteca, así como baños y bodega. El proyecto también incluye la creación de espacios al aire libre para la recreación de los estudiantes, y el predio donde se construirá la nueva preparatoria está en el mismo campus de la UAQ en Tequisquiapan.

El presidente municipal, Héctor Magaña, firmó una carta compromiso al inicio de su gobierno, teniendo como testigo de honor a la Rectora de la UAQ, la Dra. Silvia Amaya Llano, mediante la cual se comprometió a que la prepa UAQ quede lista en el primer año de su administración.