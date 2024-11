Incremento de aranceles afectaría las exportaciones: Mauricio Kuri

Fue en la presente semana cuando el empresario Donald Trump ganó las elecciones por la presidencia de Estados Unidos y ante los comentarios del candidato electo sobre que incrementaría en un 25% los aranceles, el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseveró que el hacer este incremento afectará las exportaciones, por lo que consideró que esta posible situación a corto plazo le afectaría más a Estados Unidos.

Señaló que los pagos mayores ante este incremento los realizaría la clase trabajadora y la clase media de Estados Unidos, por lo que reiteró que no es conveniente realizar este acto y mencionó que el país norteamericano tiene muchos “frentes abiertos” por lo que considera que no es conveniente que tenga otro “frente abierto” en el sur.

Mencionó que para México y Querétaro el principal socio comercial es Estados Unidos, por lo que los proyectos financieros que emanen del país norteamericano serán prioridad y no están cerrados a tener inversionistas chinos.

“Si suben el 25% de aranceles por supuesto que sí (afectaría) pero eso no puede ser hasta que no se revise en el 2026 (…) en nuestro gobierno tenemos muchísimo el interés en la geolocalización de las empresas y para Estados Unidos es el interés de que a México le vaya bien por muchas cuestiones, Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos, Estados Unidos está frente a un escenario complicado que no puede tener un frente abierto en su vecino del sur” declaró.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio, señaló que no se hará una revisión integral en el 2026, sino que simplemente se verificarán el estado los temas que aborda dicho tratado y aseveró que en estas reuniones a México “le ha ido bien”.

También mencionó que mientras en Querétaro se mantenga una buena visión de gobernabilidad, seguridad y atracción de inversión, se continuará en el “camino correcto” y se tendrán más oportunidades para los queretanos.

El mandatario mencionó que la comunicación que tiene México con Estados Unidos “va más allá de las relaciones diplomáticas”, ya que actualmente son más de 12 millones de personas que cruzan la frontera entre estos dos países.

“No es una revisión integral es una revisión, solamente una revisión sobre cómo van los temas, la revisión que hemos tenido a nivel laboral nos ha ido muy bien, inclusive yo acabo de tener una plática con directores, con varios funcionarios de la embajada americana, para seguir platicando, y Querétaro mientras sigamos con una buena visión en seguridad, en gobernabilidad y en atracción de inversión estaremos en el camino correcto” declaró.

Consideró que, independientemente de la victoria de Trump, se tiene que reforzar la seguridad en la frontera sur mexicana por el paso de migrantes, puesto que uno de los puntos que le interesan a la entidad con Estados Unidos es la migración, el paso de armas y los socios comerciales de dicho país.