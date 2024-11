Hilghline entre torres de Juriquilla; se trató de un acto privado con medidas de seguridad

Luego de la difusión de un video y fotografías de una persona que cruzó una cuerda entre los edificios de Juriquilla Towers, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santa, confirmó que se trató de un acto privado, organizado en un espacio particular y bajo medidas de seguridad. Ramírez explicó que esta actividad se realizó bajo la supervisión de una empresa certificada en manejo de cuerdas y rescate.

Se trata de una actividad deportiva denominada highline, en la que se camina sobre una cuerda. Adair Sánchez es el responsable de esta proeza y ha participado a nivel nacional e internacional en diversas competencias y demostraciones de este este deporte. Además, es reconocido por impulsar esta disciplina en Querétaro, y estados aledaños.

Al respecto de este evento el director UMPC especificó:

“No hay normativamente un punto en el que nosotros podamos validar o no un acto o una situación de estas características puesto que no es un evento público, no es una actividad que lo hacen para la ciudadanía, es una situación que se dio con base en un particular, una persona nada más y dentro de un espacio privado”.