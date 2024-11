Guillermo Vega sobre la despenalización del aborto: “Es necesario un análisis técnico y plural”

En medio del creciente debate sobre la despenalización del aborto en Querétaro, Guillermo Vega, coordinador de los diputados del PAN, ofreció una reflexión crítica sobre el proceso legislativo que debería seguirse para tratar esta propuesta. En su intervención, Vega señaló que una iniciativa de esta magnitud no puede ser aprobada “al vapor” ni influenciada únicamente por la polarización ideológica que suele acompañar temas tan sensibles.

“Lo que no podemos hacer es, Atender a la Corte Interamericana en temas en unos temas y en otros no. Entonces me parece que es importante que digo, entremos al estudio jurídico”, expresó el legislador, refiriéndose a la necesidad de realizar un análisis profundo, basado en el derecho y los principios fundamentales de los derechos humanos. Destacó que, a pesar de la presión externa, el tema debe ser evaluado con un enfoque técnico, en lugar de ser abordado como un simple debate ideológico.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la participación de diversos actores y expertos en el tema. “Vamos a invitar a organismos, de toda ideología a favor o en contra, así que, eh, no considera que esto ya no tiene que ver con una cuestión de ideología”, subrayó, haciendo énfasis en la necesidad de un debate plural y abierto.

Aseguró que se llevarán a cabo audiencias públicas para que cualquier colectivo o grupo interesado pueda expresar sus posturas y contribuir al proceso legislativo. “Me parece que es importante que se invite a todos los colectivos que quieran participar, tenemos que hacer un procedimiento amplio para que nadie se quede sin venir a dar su postura”, agregó.

Guillermo Vega también se mostró consciente de las experiencias previas de otros estados, como la Ciudad de México y Oaxaca, que ya han aprobado la despenalización del aborto. Sin embargo, destacó que la legislación de Querétaro debe considerar cómo ha evolucionado la situación en estos lugares para no replicar errores. “Ya no vamos a ser los primeros si se aprueba, pero también hay que ver qué pasó en estos estados. Es decir, hay que estudiar cómo ha evolucionado en esos estados”, comentó.

Vega también recordó que el proceso legislativo debe ir acompañado de un estudio técnico que evalúe los impactos de la propuesta: “Lo más retomar las iniciativas y mandar traer a los promoventes para que también ellos ayuden a que podamos llegar al fondo del asunto”, expresó, subrayando que se requiere un análisis exhaustivo que involucre a expertos y organizaciones con experiencia en el tema.