En promedio se registran 200 quejas al mes en PROFECO

En promedio se registran 200 quejas de manera mensual en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Querétaro y en aproximadamente el 80% de los casos se obtiene una conciliación, declaró Miguel Ángel Moreno Muñoz, director de Zona de PROFECO de Querétaro.

Mencionó que las quejas en comercios relacionados con la electrónica han ido incrementando, ya que en estos comercios se han reportado casos en los cuales no se entrega el producto, así como de cancelaciones sin el consentimiento del consumidor.

También mencionó que se han registrado quejas con las boleteras Ticketmaster y funticket debido a la cancelación de conciertos y que no se hace la devolución del dinero; mencionó que en el caso de la cancelación del concierto de Peso Pluma se registraron 250 quejas.

“Ahorita es por el Buen Fin es el que atrae mucha queja del consumidor toda vez que obviamente se aglomera en un cierto sector. También el tema de la venta del boletaje de boletos de conciertos obviamente” puntualizó.

Mencionó que en varios casos de los reembolsos que se han realizado, también busca PROFECO que se agregue un 20% de compensación; señaló que en el caso de la cancelación del concierto de Luis Miguel no se han registrado quejas al respecto.

Sobre las agencias de viajes, mencionó que las principales quejas que han recibido es por fraude, debido a que la gente realiza compras y pagos por medio de las redes sociales y en muchas ocasiones no son dirigidos a establecimientos formalizados de acuerdo a la ley, por lo que no se puede proceder con la queja debido a que no hay un comercio con el cual se puedan dirigir; recomendó no realizar este tipo de compras por medio de las redes sociales.

“Si, de hecho hay muchas, específicamente en el tema de viajes, si existe mucho el tema de fraude porque desafortunadamente al comprar, como ya lo mencionaba en redes sociales, desafortunadamente no hay algún establecimiento a quién reclamarle, entonces desafortunadamente viene bailando el consumidor” declaró.

Por último, mencionó que cualquier queja que quiera interponer la ciudadanía relacionada con la compra y venta con un establecimiento o empresa, lo puede realizar por medio del número telefónico 800 468 822.