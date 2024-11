En 2024, han suspendido dos centros de rehabilitación, reporta CECA

Se han realizado dos suspensiones a centros de rehabilitación por incumplimientos a la norma, declaró el comisionado del Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA), Adolfo Ríos Méndez, aunque puntualizó que éstos no han sido clausurados

Destacó que actualmente se pide que los centros de rehabilitación cumplan con el 85% de la normas establecidas para operar, ya que este es el porcentaje que exige la cédula correspondiente.

Señaló que actualmente siete de estos centros cuentan con la certificación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), además que otros cuatro están en un proceso para contar con esta certificación.

“Al día de hoy trabajamos muy bien en los centro, la intención es que los centros de rehabilitación que ya están registrados (…) puedan ayudarnos a hace este tipo de acciones, de poder tener información, por que lo que se presentaba todo anteriormente es que al todo ser privados, en muchas ocasiones por no tener una buena relación, eran muy reservados con la información que nos compartían”, declaró.

Comentó que hasta el momento no se ha optado por las clausuras debido a que no se han detectado observaciones graves, sin embargo, aquellos centros que han sido suspendidos no se les permite el ingreso de más personas hasta que puedan regularizarse de acuerdo a la norma.

Dentro de las principales observaciones que se han realizado las suspensiones han sido por el tema de la separación de camas, la cantidad de baños por el número de personas ingresadas, así como otros aspectos por Protección Civil y Derechos Humanos.

“Me parece que se han supervisado 190 centros, cuando hacen estas supervisiones , se les da todas estas recomendaciones , de todos estos detalles que se detectaron que no están cumpliendo al 100%, porque en la cédula te pide un 85% de calificación”, comentó.

Otros de los aspectos de estas observaciones se han caracterizado por la falta de higiene y los riesgos sanitarios que presentan estos centros; se indicó que actualmente se tienen un aproximado de 15 nuevas solicitudes para la instalación de estos centros de rehabilitación.