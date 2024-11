Clausuran 5 establecimientos en Corregidora

A raíz de un operativo interinstitucional por parte de autoridades municipales de Corregidora, se llevó a cabo la clausura de cinco establecimientos por no cumplir con los requisitos que marca la ley, estas acciones tienen por objetivo asegurar que todos los establecimientos cumplan con los requisitos para llevar a cabo su operatividad.

“No hay por qué alarmarse en Corregidora”, afirmó el alcalde, Josué Guerrero, al ser cuestionado sobre los operativos, y explicó que las clausuras se realizaron en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Inspección Municipal, respondiendo a la necesidad de verificar el cumplimiento de diversas normativas.

“Ayer tuvimos en coordinación las áreas de seguridad de la Secretaría de Gobierno que tiene a su cargo la Dirección de Inspección y claro, se hizo la clausura de cinco establecimientos que no cumplían con diversas disposiciones”, declaró.‍

https://vm.tiktok.com/ZMhpnho7u/‍

Algunos de los motivos de las clausuras fueron: falta el visto bueno por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el no contar con licencia de funcionamiento vigente, así como ausencia de papeles en regla para la venta de bebidas alcohólicas.

De la misma forma, un total de cuatro establecimientos acreditaron la vigencia de sus documentos; motivo por el cual las autoridades brindaron nuevas determinaciones a los locatarios, acciones que se implementarán derivado de la firma del convenio Metropolitano por la seguridad y por instrucciones del presidente municipal Chepe Guerrero.

Además, como parte de las acciones preventivas tras la tragedia en Los Cantaritos, se acordó en conjunto con los alcaldes de la zona metropolitana la homologación de horarios de cierre para bares y restaurantes, estableciendo el límite a la 1 de la mañana. “Nosotros estamos apoyando y por supuesto acudiendo al llamado del gobernador en las mesas de seguridad para homologar criterios… el horario de cierre será la 1 de la mañana”, explicó.‍

El alcalde también mencionó que durante los operativos algunos establecimientos se encontraban cerrados de manera voluntaria, lo que atribuyó a la dinámica generada tras los hechos violentos en la capital queretana. “Varios establecimientos más, otros que teníamos la intención de revisar tanto por reportes, como por la propia dinámica que se ha generado, se encontraban cerrados sin embargo”, agregó.‍

https://vm.tiktok.com/ZMhpnDEEY/‍

Sobre la seguridad en Corregidora, Guerrero Trápala enfatizó que, a pesar de los eventos recientes, la situación en su municipio se mantiene estable y bajo control. “Hasta el día de hoy no hemos tenido la necesidad de incrementar o hacer un operativo especial en este sentido, la verdad es que estos meses para el municipio, pues han estado tranquilos en ese sentido sin embargo, pues no bajamos la guardia”, aseguró.‍

El alcalde también hizo un llamado a no politizar las medidas de inspección y seguridad adoptadas tras los sucesos de Los Cantaritos, señalando que estas acciones buscan responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad. “Yo haría un llamado… a estar muy conscientes de que es un tema que por supuesto preocupa a los queretanos y a nosotros como autoridad nos ocupa”.‍

Cabe resaltar que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Gobierno Municipal, la Dirección de Inspección, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora. Esta acción se continuará implementando de manera constante con la finalidad de contener riesgos a la seguridad y establecer mano firme en el cumplimiento de las normas, así como proteger a las familias queretanas.

Los negocios clausurados fueron: La Plebe de Mazatlán, El Chemita, La Octava, Malibú y Zeus. Mientras que El Cachanilla, Mariscos El Güero, Monte Casino y Chapultepec sí cumplieron con los permisos correspondientes. Asimismo, dos establecimientos, Candiles Mojitos y El Grinch, no muestran actividades desde hace algunas semanas.