Cirugía plástica y reconstructiva, entre el arte y la ciencia: entrevista al Dr. Luis Arturo Fernández

Luis Arturo Fernández Moreno es cirujano plástico y reconstructivo, fundador de Alta Plástica y Alta Clínica, un proyecto en el que materializó años de estudio, experiencia y una profunda pasión por su trabajo.

Desde muy joven supo que quería dedicarse a la cirugía plástica, una rama en la que el arte y la ciencia encuentran el equilibrio perfecto. Para él, no hay otra especialidad que combine ambos elementos de una manera tan profunda. “Es la especialidad más artística de todas”, comentó con entusiasmo, recordando que eso fue lo que más le cautivó e impulsó a dedicar 15 años de su vida a formarse como cirujano plástico y reconstructivo.

Durante siete años estudió para obtener su título universitario en medicina por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Continuó con una especialización —por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— en cirugía general, que le tomó cuatro años más. Posteriormente, se adentró en la cirugía plástica y reconstructiva, en un proceso que duró tres años. Finalmente, dedicó un año completo a perfeccionar la reconstrucción de mamas y otro más a la reconstrucción facial, lo que implica una técnica impecable y delicada que requiere una atención minuciosa al detalle.

Cuando se le preguntó qué lo distingue como profesional, el Dr. Fernández no duda en responder: “Soy muy cuidadoso hasta en el mínimo detalle”. Además, confesó que sus áreas favoritas de trabajo son el busto y la cara, precisamente por el nivel de atención y precisión que requiere trabajar en la reconstrucción de estas áreas del cuerpo.

Diferencia entre cirugía plástica y medicina estética

Durante la entrevista, el Dr. Fernández resaltó que esta distinción es crucial, ya que la formación de un cirujano plástico implica una especialidad, mientras que la medicina estética no está reconocida como una especialidad médica. “La medicina estética no involucra una residencia en un hospital ni los años de estudio que exige la cirugía plástica”, explicó.

En ese sentido, puntualizó que no se trata de menospreciar el trabajo de quienes se desempeñan en esta área, pero sí de alertar a las personas interesadas en realizar algún procedimiento que pueda comprometer su salud a no hacerlo con alguien que no sea un especialista cualificado. Mientras que los médicos estéticos pueden realizar procedimientos menores, no tienen la preparación necesaria para realizar cirugías.

Es vital que los pacientes verifiquen si su médico está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o la Asociación de Cirujanos Plásticos de México antes de someterse a cualquier procedimiento quirúrgico, reiteró el Dr. Fernández.

Algunos consejos para quienes buscan procedimientos estéticos no invasivos

Aunque muchos piensen que no es necesario acudir a un cirujano plástico para algo tan simple como un bótox o un relleno, él sugiere que, de ser posible, lo hagan. En caso de optar por un médico estético, recomienda investigar bien su formación y asegurarse de que haya realizado estudios serios en medicina estética, como una maestría, y no solo cursos rápidos de unos días.

Alta Plástica y Alta Clínica

El Dr. Fernández se muestra orgulloso de lo que ofrece a sus pacientes. Más allá de un espacio hermoso y moderno, su enfoque es proporcionar un tratamiento integral que acompaña a cada persona desde la primera consulta hasta la recuperación completa.

Todo el proceso, desde la cirugía hasta las terapias postoperatorias, es supervisado por el mismo equipo, lo que garantiza un seguimiento constante y personalizado. Además, para quienes no desean someterse a una cirugía, la clínica cuenta con un spa médico, donde es posible mejorar el rostro y el cuerpo de manera más sutil, pero igualmente efectiva.

El Dr. Luis Arturo Fernández Moreno es un verdadero apasionado de su profesión, alguien que ha dedicado años a perfeccionar su arte y que, a través de su clínica, ofrece a sus pacientes un lugar donde la ciencia y la belleza se encuentran en perfecta armonía.

Miriam Vega Sánchez Editora de productos especiales Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. La escritura es la herramienta que yo he elegido para contribuir a la construcción de una sociedad más crítica y sensible ante las problemáticas enfrentamos como humanidad. He desempeñado esta profesión desde el 2018 y estoy ávida de incorporar nuevas formas y narrativas a mi trabajo periodístico.